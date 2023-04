GF Vip 7, il sondaggio. Il reality show di Alfonso Signorini è giunto quasi al termine e per i concorrenti comincia il conto alla rovescia che li proietterà tra pochi giorni all’appuntamento conclusivo, quello che proclamerà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma prima che questo accada, scopriamo insieme le previsioni sull’ultimo concorrente che volerà dritto in finale.

Chi sarà l’ultimo finalista del GF Vip 7? Appuntamento imperdibile con il sondaggio per i più affezionati al reality show di Alfonso Signorini. Questa settimana il televoto sta vedendo la sfida tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il concorrente che tra i due passerà il turno, sarà automaticamente proclamato l’ultimo finalista.

Chi sarà l’ultimo finalista del GF Vip 7 tra Alberto De Pisis e Milena Miconi? Il sondaggio

Tensione alle stelle, dunque, e votazioni alla mano per mandare in finale il concorrente preferito tra Milena e Alberto. Sulla pagina ufficiale del programma i telespettatori sono stati chiamati a votare: “Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena”, riporta la didascalia. E stando a quanto si evince fino a questo momento, sembra proprio che per Alberto De Pisis le possibilità di volare in finale si riducono di molto.

Infatti il pubblico di telespettatori ha scelto di salvare proprio Milena Miconi che conquista quasi il 70% pari a 1152 votazioni, contro Alberto De Pisis che arriva al 31% pari a 523 votazioni. Uno stacco di potrebbe dirla lunga, anche se la storia della trasmissione insegna che le sorprese restano nascoste dietro l’angolo. E a proposito della concorrente preferita dal pubblico almeno per il momento, ovvero Milena Miconi, di recente abbiamo assistito a una confidenza.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena. #GFVIP pic.twitter.com/kj52n69dPz — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

A pochi giorni dalla serata conclusiva, la rivelazione non poteva che confermare la sensibilità d’animo che ha sempre contraddistinto Nikita Pelizon che nel corso di una chiacchierata con Milena Miconi ha esordito dicendo: “Questa settimana non potremmo dare qualcosa in beneficienza per qualche associazione?”, per poi aggiungere: “Io potrei dare il mio peluche, che così qualche bambino se lo può coccolare“. Milena Miconi nel sentire quelle parole si è complimentata con la gieffina per la profondità del pensiero che ha avuto.