Alberto De Pisis beccato a cena con un ragazzo. Ora che la settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, le notizie sugli ex concorrenti non mancano. Fuori dalla casa Giaele De Donà ha incontrato per la prima volta il marito Brad, Oriana Marzoli, arrivata seconda, ha rivisto Daniele Dal Moro. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno festeggiato insieme e poi, secondo le indiscrezioni, hanno trascorso la notte in albergo, mentre Milena Miconi è tornata a casa dal marito e dalle figlie.

Tra i gossip lanciati in questi giorni, c’è anche una succosa notizie su Alberto De Pisis. Entrato al GF Vip 7 il 19 settembre, il concorrente si è sbottonato sul suo rapporto privatissimo col padre e il fratello. Non corso di tutti questi mesi infatti, poco si è saputo sulla sua vita privata, complice il fatto di vivere in una famiglia molto riservata. E il racconto sulla sua vita privata è venuto fuori solo a marzo, quando il conduttore del reality show gli ha fatto ripercorrere la sua linea della vita.

Leggi anche: Giaele De Donà, il momento più atteso alla finale GF Vip 7: cosa è successo con il marito Brad





Alberto De Pisis, la foto insieme al fratello di Giaele De Donà

Chiamato da Alfonso Signorini a raccontare la linea della vita, ha raccontato la sua vita e il rapporto con la sua famiglia. Alberto De Pisis ha confessato di sentirsi come un guerriero e ha chiesto scusa a suo papà per non essere stato un buon figlio. Ma era stato il conduttore a tranquillizzare il vippone e a spiegare che la famiglia aveva deciso di non andare in televisione solo per una questione di privacy.

Nella casa del GF Vip 7, Alberto De Pisis ha stretto un bellissimo rapporto con Giaele De Donà. “Anche con mio fratello ho sempre avuto un rapporto complicato, forse per divergenza caratteriale. Eravamo diversi già da bambini. Quanto vissuto qui mi ha fatto capire gli errori commessi. Uscito di qui vorrei recuperare i rapporti con mio fratello”, aveva raccontato il vippone, che in queste ore ha pubblicato una foto a cena con un ragazzo.

E non un ragazzo qualunque, ma il fratello dell’amica Giaele De Donà. Matthias, uno dei protagonisti nel nuovissimo reality di Netflix, Summer Job, è omosessuale come Alberto De Pisis e ha fatto coming out durante la registrazione delle puntate per poi dichiararsi ad un compagno di stanza, Pit. La foto pubblicata da Giaele, quindi, ha fatto esultare i fan della vippona e di Alberto De Pisis, concorrente molto amato di questa edizione del GF Vip. “La coppia che tutti sognano“, ha scritto la De Donà a correndo della foto che mostra il fratello e l’amico. In tanti sperano che questa coppia possa nascere davvero.