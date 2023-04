“Si capiva benissimo”. Antonella Fiordelisi, furia nera dopo le foto e i video finiti sui social

Il GF Vip 7 è terminato, ma i protagonisti di questa edizione continuano a far parlare di loro. In casa si erano formati due gruppi che spesso si sono scontrati. Si tratta degli “Spartani” e dei “Persiani”: da un lato Oriana, Luca, Edoardo T., Edoardo D., Ivana, Giaele, Alberto, Micol, Nicole, Milena e Daniele. Dall’altro Nikita, Matteo, Antonino, Andrea, Davide, Martina, Antonella. In più occasioni Alfonso Signorini si è trovato a riprendere i vipponi per i litigi tra loro e non le ha mandate a dire. “Il clima è irrespirabile. Secondo voi il pubblico si diverte a vedere queste scene? Non dovrei dirlo, ma lo dico ugualmente: io spesso vi guardo sul canale 55 ma poi giro perché siete un pessimo esempio”.

Anche le due opinioniste non hanno avuto parole tenere nei confronti dei due gruppi. Sonia Bruganelli è parsa particolarmente sprezzante: “Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare”. Sulla stessa lunghezza d’onda la collega Orietta Berti: “Con queste scene abbiamo toccato il fondo. Dovete essere più educati: mostrate rispetto per il pubblico che vi guarda. Siete dei privilegiati, siete pagati per dire delle fesserie”.

Leggi anche: “Attenzione, l’abbiamo vista”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi con lui dietro le quinte





Giulia Salemi con gli “Spartani”, Antonella Fiordelisi reagisce male

Ora che tutto è finito i vipponi si ritrovano e nella serata di venerdì 7 aprile c’è stata una reunion degli “Spartani” a cui hanno partecipato Giaele De Donà (con marito e fratello al seguito), Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro ed Alberto De Pisis. Insieme a loro anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Mancavano gli Incorvassi (Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) e Luca Onestini. Si tratta della cena che si è chiusa con il gesto romantico di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli.

L’ex UeD ha stupito tutti regalando un grosso mazzo di rose alla sua dolce metà. Giaele De Donà ha ripreso e condiviso il romantico momento della consegna dei fiori fuori il locale, poi il tenero bacio accompagnato dal coro “Oriele” intonato dai presenti. Ma a far parlare è stata anche la presenza alla reunion di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E Antonella Fiordelisi (che sta con il gruppo dei “Persiani” di cui fa parte la vincitrice Nikita Pelizon) non l’avrebbe presa bene.

ODDIO MA È VERAMENTE LA CENA DELL'ANNOpic.twitter.com/Jo6loahTgD — Paola. (@Iperborea_) April 6, 2023

A far discutere sarebbero stati alcuni gesti di Antonella Fiordelisi proprio sui social. Secondo i fan dei Donnalisi, d’altro canto, la presenza alla cena di Giulia Salemi avrebbe dimostrato la sua più volte sospettata imparzialità durante il reality. La spadista avrebbe reagito mettendo ‘mi piace’ ad un tweet: “Quindi il tablet era spartano. Male male” e “Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi”.