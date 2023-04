Davvero pazzesca la dichiarazione fatta da Ornella Vanoni, che ha fatto una confessione hot ad un vip. Ha ammesso di avere un forte interesse nei confronti di questo giovane, che la fa impazzire di gioia. Si è recata a cena con lui e poi è stata ripresa dal diretto interessato in un video, che è diventato più che popolare da un momento all’altro. La cantante non ha mai peli sulla lingua e anche in questa occasione ha sorpreso tutti i suoi fan con parole che difficilmente saranno dimenticate.

E Ornella Vanoni non si è resa protagonista solo di questa confessione hot negli ultimi giorni. A Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani ha esclamato: “Poi arrivano i fuchi che servono per inseminare, non so dove lo mettano perché è una cosa privata: se in alto o in basso, questo non è chiaro. Non lo sa nessuno, forse l’apicoltore, ma è una cosa molto intima tra le api. Però, poverini, il loro pennino è anche il pungiglione, quindi appena lo infilano… tac, sono morti”.

Ornella Vanoni, confessione hot ad un vip: “Ti sbatterei al muro”

Parlando con questo suo collega molto apprezzato in Italia, Ornella Vanoni si è lasciata scappare una confessione hot clamorosa: “Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto, se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro. Ma non saremmo andati d’accordo perché anch’io vado in tristezza. Sono sempre triste anch’io, un disastro”. Tra questi due artisti c’è un rapporto davvero speciale, ovviamente di grande amicizia, che è ormai nata e cresciuta a dismisura da diversi anni.

Il breve filmato è stato pubblicato nelle Instagram stories da Marracash, il cantante che ha fatto ‘innamorare’ Ornella Vanoni. Quattro anni fa inaugurarono pubblicamente questa loro amicizia con una bellissima foto insieme. Su Twitter questo uno dei principali commenti degli internauti sulle parole di Ornella: “La Vanoni che sbuca nella storia di Marracash e gli dice senza preamboli che se avesse avuto anni in meno, lo avrebbe sbattuto al muro. Lei è proprio una maestra di vita”, ha chiosato.

Marracash è ritenuto uno dei migliori rapper italiani. Ha 43 anni, rispetto agli 88 di Ornella Vanoni. Per quanto riguarda la vita privata di lui, è balzato agli onori della cronaca per la sua relazione sentimentale passata con la collega Elodie.