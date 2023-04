“Appena lo infilano… Tac”. Ornella Vanoni show, è puro delirio a Ci vuole un fiore. Il pubblico esplode

Ornella Vanoni, gelo a Ci Vuole un fiore. La celebre e stimata cantante italiana conosciuta da sempre come “La signora della canzone italiana”, è stata ospite nello studio televisivo di “Ci Vuole un fiore” con Francesco Gabbani in onda su Rai 1. Una lunga e piacevole chiacchierata in compagnia della diva che non ha dimenticato di regalare al pubblico italiano momenti significativi e, perché no, anche decisamente divertenti. Tra aneddoti della sua carriera e racconti di vita privata, Ornella Vanoni è stata protagonista indiscussa di una gaffe memorabile.

Gaffe di Ornella Vanoni a Ci Vuole un fiore. Un format al passo con i tempi e unico nel suo genere: la trasmissione ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con ospiti d’eccezione. Scopo del programma è quello di affrontare tematiche ambientali ma in maniera originale, ovvero attraverso un processo di sensibilizzazione che passa dalla musica e testimonianze dirette degli ospiti atte a fare comprendere a tutti come poter salvaguardare il Pianeta partendo dalle piccole grandi scelte quotidiane.

Gaffe di Ornella Vanoni a Ci Vuole un fiore: gelo e imbarazzo in studio, poi il pubblico scoppia in una lunga risata

Accanto a Francesco Gabbani, due volti noti, quello di Nino Frassica e Mario Tozzi, senza dimenticare un parterre di ospiti che nel corso della prima puntata hanno portato con sè un fiore simbolico, come omaggio per il rispetto del Pianeta Terra. Nomi di successo dunque davanti alle telecamere: Ornella Vanoni, Levante, Francesco Arca, Giusy Buscemi, Mr. Rain e Alfa hanno animato l’esordio della trasmissione, regalando al pubblico emozioni, consapevolezza e anche qualche risata. Proprio come è accaduto nel corso dell’intervista di Ornella Vanoni.

Tema affrontato dalla cantante l’importanza delle api per l’ambiente. La passione per la natura parte da una conoscenza di Ornella, quella del suo fisioterapista che è anche apicoltore: “Lui mi ha raccontato tutto, e ho letto il possibile sulle api, sono una persona curiosa!”. Poi aggiunge: “Le api sono fondamentali per la natura, e per noi di conseguenza. Loro danno e prendono il nettare: siccome sono pelose, quando si posano su un altro fiore portano il nettare, questa è la catena delle api”.

E ancora: “L’ape Regina viene scelta secondo i loro canoni di bellezza, più la larva è bella più ha chance di essere scelta, e viene nutrita con la pappa reale. Se sono libere muoiono in poco tempo, se invece sono curate da una persona che se ne occupa, può vivere anche a lungo”, prosegue. In ultimo il siparietto hot: “Poi arrivano i fuchi che servono per inseminare, non so dove lo mettano perché è una cosa privata: se in alto o in basso, questo non è chiaro. Non lo sa nessuno, forse l’apicoltore, ma è una cosa molto intima tra le api. Però, poverini, il loro pennino è anche il pungiglione, quindi appena lo infilano… tac, sono morti”.