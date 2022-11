Ornella Vanoni da Fabio Fazio per festeggiare quasi settant’anni di attività ininterrotta. L’artista, considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia, è stata ospite a “Che Tempo Che Fa” domenica 6 novembre alle 20 su Rai 3. Dopo il rinvio dovuto a un incidente, Ornella Vanoni nei prossimi mesi sarà in tour in tutta Italia con “Le Donne e la Musica”, accompagnata da una band composta da sole donne.

La cantante ha fatto il suo ingresso nel studio di Rai3 con le stampelle, suscitando la preoccupazione del pubblico. Da Fazio, Ornella Vanoni ha visto il breve video omaggio che ha ripercorso la sua incredibile carriera e alcune delle sue tante collaborazioni, tra Gino Paoli, Lucio Battisti, Adriano Celentano e Franco Califano. Durante l’ospitata in televisione, Fabio Fazio ha chiesto all’artista di raccontare il suo incidente.

Ornella Vanoni da Fabio Fazio: “Ho infilato il croccantino nel culi*** del cane”

“Stavo tornando a casa, pioveva, era buio, c’era una buca e sono inciampata”, ha spiegato con la sua inconfondibile ironia. La caduta è stata molto brutta e ha riportato frattura del femore: “Un signore gentilissimo mi ha sentito urlare, ha fermato l’auto e ha provato a farmi rialzare, ma non riuscivo, così ha chiamato l’ambulanza”, ha raccontato ancora Ornella Vanoni a Fazio. Poi ancora i problemi con la diagnosi e i dolori.

“Oltre al dolore – ha spiegato l’artista, che ha denunciato il Comune di Milano – ho vissuto nell’ansia perché è successo a pochi giorni dall’inizio del mio nuovo tour”. Momento di grande imbarazzo quando, interrogata da Fazio, Ornella Vanoni ha parlato del suo amato cagnolino Ondina. L’artista ha raccontato un esilarante aneddoto sul primo incontro con la barboncina che oggi continua a farle compagnia.

Elegante, simpaticissima, orgogliosamente imperfetta, indifferente al perbenismo del pubblico. Altri paesi hanno Ozzy Osbourne. Noi abbiamo Ornella Vanoni. La quale per sbaglio ha cercato di infilare un crocchino nel culo del cane. pic.twitter.com/VbSjfHFIcM — matteo bordone (@matteobordone) November 6, 2022

“Al cane ho dato il croccantino dalla parte sbagliata”



– @OrnellaVanoni sul primo incontro con il suo cane Ondina 😂 #CTCF pic.twitter.com/q0FVg6CYF7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 6, 2022

“Rientro a casa e vedo questa roba nera, un cane. Allora prendo un croccantino e cerco di infilarglielo dalla parte del culi***”. Imbarazzato il conduttore: “Hai sbagliato, è una palla di pelo, sono cose che capitano”. A questo punto Ornella Vanoni ha insistito scatenando le risate del pubblico e dello stesso conduttore: “Non si vedeva niente. Non si vedevano gli occhi, non si vedeva il culi***”.