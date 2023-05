La gaffe a luci rosse di Mara Venier a Domenica In. Ospite della puntata Massimiliano Ossini, l’amato conduttore di Uno Mattina e Linea Bianca. Insieme i due presentatori tv hanno fatto faville, manifestando una complicità davvero unica. La padrona di casa Mara Venier però è riuscita, ancora una volta, a far sorridere tutti con la sua genuinità (e diciamolo, anche con le sue splendide gaffe). Ma cosa è successo questa volta? Il collega di Linea Bianca era ospite insieme alla moglie e alla figlia nel salotto di Rai 1.

Chiaramente quello che Mara gli dice non è passato minimamente inosservato e sui social sono andati tutti fuori di testa. Ma cosa ha detto la padrona di casa stavolta? Massimiliano Ossini, ospite a Domenica In, si è raccontato senza troppi filtri davanti alla moglie e alla figlia. Tra una domanda e l’altra Mara Venier, ascoltando un telefono suonare senza sosta dice al collega: “Hai messo il vibratore?”. Chiaramente da dietro le telecamere qualcuno le ha fatto notare l’errore e a quel punto Mara ha iniziato a ridere insieme al collega.





Come dicevamo la Venier si riferiva alla vibrazione del cellulare che non smetteva di suonare. A quel punto il conduttore napoletano, volto di Unomattina, si è lasciato andare in una risata liberatoria e la tensione del racconto è scemato. Chiaramente poco dopo zia Mara si è scusata specificando che intendeva dire “vibrazione”.

Allora dice: “Va beh, il silenzioso… È la stessa cosa”. “Va beh è la stessa roba ragazzi”, ha aggiunto Mara. E sui social, come dicevamo, tanti hanno commentato l’accaduto: “Le perle di zia Mara”, hanno scritto su Twitter. E ancora: “Mara il primo posto dei nuovi Mostri è assicurato a Striscia la Notizia, sei unica”.

Dopo la gaffe Ossini si è raccontato a 360 gradi in una lunga e intima intervista che i telespettatori hanno davvero molto apprezzato. Ma chi è che telefonava a Massimiliano durante l’intervista? È lui stesso a rivelarlo. Si tratta del gruppo di lavoro di Uno Mattina, di cui lui è conduttore: “Abbiamo un gruppo di lavoro molto unito. Mi scrivono che mi stanno guardando in tv”. Ecco svelato quindi l’arcano.

