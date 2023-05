Mara Venier, choc con l’ospite in diretta tv. Il salotto televisivo di Domenica In si riempe come sempre di tanti vip d’eccezione, pronti a regalare al pubblico segreti e aneddoti della vita professionale e talvolta anche privata. Ma non sempre ciò che rivelano risulta prevedibile: lo sa bene la padrona di casa che ha mostrato un’espressione alquanto sorpresa dopo le parole della sua ospite con la quale ha trascorso anni fa le vacanze estive. Quale occasione migliore per togliersi qualche sassolino dalle scarpe? L’ospite vip la coglie al volo e il botta e risposta è epico.

Mara Venier spiazzata da Marcella Bella. Un nome iconico nel panorama artistico italiano: il pubblico ha scoperto che la conduttrice di Domenica In e la cantante sono legate da una forte amicizia e che hanno trascorso anche le vacanze insieme. Durante il racconto, Marcella Bella ha tirato in ballo il marito, di cui ha ammesso essere stata molto gelosa. Marcella Bella e Mario Merello hanno proferito il fatidico ‘si’ nel lontano 1989 a coronamento di 10 lunghi anni di fidanzamento. Poi la nascita dei 3 figli, Giacomo veniuto alla luce nel 1980, Carolina nel 1991 e Tommaso nel 1992.

Leggi anche: “Dentro o fuori?”. Rai, la rivoluzione continua: la decisione su Mara Venier e Stefano De Martino





Mara Venier spiazzata da Marcella Bella a Domenica In: “Tu con mio marito…”

A proposito del marito Marcella Bella ha ammesso: “Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo; lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”. Ma per tornare a quanto accaduto davanti alle telecamere di Domenica In, tutto ha avuto inizio proprio dal racconto della vacanza condivisa con Mara Venier: “Di te non ero gelosa, anche se eri simpatica con marito…”, ha ammesso dopo tanto tempo la cantante.

Mara Venier ha avuto qualche minuto di perplessità, ma ha subito riguadagnato terreno: “No, io con mariti e fidanzati mai. Ho avuto uomini sempre liberi…”. Non contenta Marcella Bella ha replicato utleriormente: “Però ti era simpatico…”. E dopo questa affermazione, Mara Venier ha risposto: “Beh sì, era un uomo affascinante. Ricordo la tua gelosia, un giorno in barca eri gelosa di una donna e l’hai buttata fuori di casa. Avevi ragione, c’avevi visto lungo. Ma meglio non dire il nome, non lo diciamo…”.

In ogni caso tra Marcella e il marito l’amore non è mai stato minacciato da nulla. La cantante nel corso dell’intervista ha affermato che “L’amore si trasforma per tutta la vita, anche la passione. Col tempo subentrano cose anche più importanti, come il rispetto reciproco e la stima. Lui ancora oggi dice che rifarebbe tutto, che mi risposerebbe”. E ancora: “Non è mai stato geloso del mio lavoro, ma di qualcuno che ha provato a corteggiarmi”.