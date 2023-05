Settimane di grande lavoro alla Rai, con la rivoluzione dopo l’arrivo del nuovo amministratore delegato che potrebbe non finire tanto presto e, soprattutto, interessare altri big: Mara Venier e Stefano De Martino. Nelle ore scorse sulla questione è intervenuto Adriano Maio, vicedirettore del Daytime della Rai, attraverso una lunga intervista rilasciata Fanpage nella quella affronta il nodo di due conduttori di punta della televisione pubblica: Mara Venier. Prima, però, è intervenuto sulla questione dell’addio di Fabio Fazio che ancora sta facendo discutere.

>“Che schifo”. Ilary Blasi, dopo l’ultima Sonia Bruganelli non trova altre parole

Racconta Maio: “In oltre 30 anni in Rai ho visto tante uscite, come entrate. Santoro ad esempio è andato via, poi è tornato, lo stesso Giletti lo ha fatto, nonostante la sua domenica avesse un grande successo. Ci sono state anche cacciate vere, come quella di Enzo Biagi. Il meccanismo della tv è questo e, seppur viziato, permette un’evoluzione. Il cambiamento consente di creare degli spazi, di capire se abbiamo sbagliato qualcosa”.





Rai, blindata il futuro di Mara Venier e Stefano De Martino

“Rimescolare le carte non è necessariamente sbagliato. Ora certamente occorrerà inserire qualcos’altro al posto del programma di Fazio, sarà l’occasione per sperimentare. I palinsesti non devono restare granitici. Sicuramente è una perdita per la Rai, ma più per il personaggio Fazio che per il programma in sé.”. Poi ha parlato apertamente del futuro di Mara Venier.

“Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1. Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà ad esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso.”

Poi si è sbilanciato sul marito di Belen Rodriguez: “Per quanto riguarda De Martino io penso che per ora vada bene per la prima serata. Il sabato e la domenica sono sacri. Lui sta facendo la sua strada su Rai 2, fa parte di quella cerchia di personaggi alternativi che devono prima consolidarsi su quella rete per poi passare a Rai 1.” Sono, insomma, pedine inamovibili.