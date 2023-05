Gran bella sorpresa per Mara Venier. La popolare e amatissima conduttrice Rai, da anni protagonista con i suoi show, la sua risata contagiosa e il suo stile inconfondibile, ha appena ricevuto una di quelle notizie che non possono che rallegrarle l’animo. E pensare che soltanto pochi giorni fa, domenica 23 aprile, la stessa presentatrice aveva avuto ben poco da ridere: nella parte centrale il suo “Domenica In” era stato seguito da circa 700mila spettatori in meno rispetto alla settimana precedente.

Ma la gara degli ascolti è un po’ come la vita, una ruota che gira e prima o poi ti ripaga e ti fa raccogliere quello che hai seminato. La professionalità e il rapporto ormai decennale col proprio pubblico, che portano comunque milioni di persone – mica noccioline – a seguire i suoi spettacoli, hanno dato i frutti sperati. A dare l’annuncio che riporterà il sorriso a zia Mara è stato ancora una volta l’esperto di tv Davide Maggio.

Domenica In fa il botto, la bella notizia per Mara Venier

Stiamo parlando di uno dei programmi più visti in assoluto della televisione italiana, ma stavolta, domenica 7 maggio, Mara Venier ha calato il classico asso nella manica. Stando ai dati raccolti sono stati 2 milioni e 561mila gli spettatori che hanno seguito la prima parte del programma di Rai 1 (21,4% di share). Un leggero calo si è verificato nella seconda parte che ha fatto registrare 1 milione e 814mila spettatori (17%). Infine sono stati 1 milione e 427mila i telespettatori nella terza parte (14%).

Basti pensare che subito dopo “Da Noi… A Ruota Libera” con Francesca Fialdini ha intrattenuto 1 milione e 320mila spettatori (13,1%). Altro confronto signficativo è quello con “Verissimo” di Silvia Toffanin. Il programma di Canale 5 va in onda in orario diverso rispetto a Domenica In, iniziando alle 16:30 quando ormai Mara Venier si avvia a concludere il suo show. In ogni caso domenica 7 maggio il maggior contender della trasmissione di Rai 1 ha conquistato 2 milioni e 66mila spettatori (20,2%) nella prima parte e 1 milione e 857mila (18,5%) nella seconda parte intitolata “Giri di Valzer”.

Una sfida tra giganti, direbbe qualcuno, che nell’ultima occasione ha visto trionfare seppur di poco Mara Venier. Grande spazio è stato dato, naturalmente, all’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla avvenuta il giorno prima. La conduttrice l’ha raccontata con gli ospiti in studio tra cui Alberto Matano, Simona Izzo, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, oltre al giornalista Vittorio Sabadin e la scrittrice Ilaria Grillini. Presente anche Nunzio Alfredo d’Angieri, ambasciatore in Europa per il Belize mentre Marco Varvello e Shel Shapiro si sono collegati da Londra.

