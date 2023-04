Giornata da dimenticare per Mara Venier e Domenica In, la scoperta stamani. Nella puntata di ieri Mara Venier ha avuto come ospite Rita Pavone che ha raccontato alcuni dettagli sconosciuti sulla sua salute. “Prima di tutto ho fatto un’operazione molto importante, ero un cadavere, mi avevano aperto da una parte all’altra per operarmi all’aorta. Fu una botta incredibile trovarsi improvvisamente di un tavolo operatorio, aperta come un piccione, scoprendo di avere due occlusioni alla aorta per le quali rischiai di lasciarci la vita”.



E ancora: “Tornare intubata a casa dopo due settimane di ospedale mi impressionò molto, pensavo che non sarei mai tornata e mi ritengo una privilegiata, mi alzo al mattino e mi dico di essere felice ad essere qua. Ho avuto molta paura, di lasciare due figli. Quando succede una cosa così, ti rendi conto che siamo tutti in coda”. Un racconto choc che però non è servito a tenere incollato il pubblico.

Ascolti tv 23 aprile, Mara Venier e Domenica In sconfitti



Mara Venier e Domenica In infatti sono stati sconfitti nella gara degli ascolti da Verissimo. A mettere i numeri nero su bianco è Davide Maggio. “Su Rai1 preceduta da una presentazione di 16 minuti (2.225.000 – 17.2%), Domenica In ha intrattenuto 2.538.000 spettatori pari ad uno share del 21.3%, nella prima parte in onda dalle 14.16 alle 15.23, e 1.887.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%”.



“Nella seconda parte in onda dalle 15.28 alle 16.55, e 1.530.000 spettatori pari ad uno share del 15.7% nella terza parte di breve durata in onda dalle 17 alle 17.11. Dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.464.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.326.000 spettatori con il 17.3%. Beautiful ha raccolto 1.978.000 spettatori (15.9%)”.



“L’episodio lungo della dizy turca Terra Amara ha appassionato 2.301.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo ha interessato 2.125.000 spettatori con il 22%, nella prima parte, e 1.971.000 spettatori con il 19.4%, nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.55 alle 18.45”. Per Mara Venier Domenica In un brutto colpo: basti pensare che nella parte centrale il programma è stato seguito da circa 700mila spettatori in meno rispetto a sette giorni fa. E c’è chi dice che la resa dei conti in casa Rai sia dietro l’angolo.