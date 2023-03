Caos totale con Mara Venier furiosa dopo le offese ricevute. Sembrava che il tutto fosse rientrato nelle ultime ore, invece a quanto pare la conduttrice televisiva non ha assolutamente accettato delle scuse che sono pervenute. E ora la situazione potrebbe avere degli strascichi sempre più polemici, quindi non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime ore. La padrona di casa di Domenica In non avrebbe creduto alla buona fede, stando al suo messaggio social molto eloquente e deciso.

Tra l’altro, Mara Venier non è stata l’unica a ricevere delle offese ma anche la sua collega Barbara D’Urso ha subito lo stesso trattamento. La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha preferito finora mantenere il silenzio, dato che quanto successo fa riferimento proprio a Mediaset. L’emittente ha diramato un comunicato stampa ufficiale di scuse, ma Zia Mara non è stata convinta di queste spiegazioni e ha risposto in maniera molto ironica. E la sua guerra a distanza è destinata a continuare.

Mara Venier e le offese subite, lei non accetta le scuse

Dopo che Mara Venier aveva fatto intervenire Barbara D’Urso a Domenica In, erano arrivate delle offese dal profilo Twitter ufficiale QuiMediaset: “Che cosa antipatica. Tro*** mi pare azzeccato Silvy“. Poi il Biscione ha chiesto scusa: “Cari lettori, si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

E Mara Venier ha risposto così su Instagram: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni… Salutame a Silvy“. E ha poi ribadito il suo “salutame a Silvy” in un’altra story. Resta il mistero sulla reazione avuta invece da Barbara D’Urso, la quale è stata a sua volta insultata ma non ha reagito ufficialmente. Un vero e proprio terremoto nel piccolo schermo e chissà se la presentatrice Rai dirà qualcos’altro in diretta, durante il prossimo appuntamento di Domenica In, previsto il prossimo 2 aprile.

Ci sarà un ulteriore comunicato di Mediaset per fornire altre spiegazioni oppure si eviteranno frasi, che possano alimentare ulteriori polemiche? Lo scopriremo tra non molto e vedremo anche se Barbarella prima o poi romperà il silenzio.