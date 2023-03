Tensione altissima tra Mara Venier e Mediaset. La conduttrice di Domenica In è stata volgarmente insultata da uno dei profili ufficiali del Biscione. Ma andiamo con ordine perché quello che è capitato è davvero assurdo. Tutto è iniziato quando, durante la solita puntata di Domenica In, la zia ha mandato in onda un video registrato da Barbara D’Urso per l’amica Gabriella Labate. E fino a qui tutto ok, se non fosse che qualche istante dopo, sul profilo Twitter ufficiale “Qui Mediaset” è comparso un tweet con un grave insulto rivolto probabilmente alle due conduttrici.

Proprio così, l’account ufficiale, corredato persino dalla spunta blu, ha twittato un’offesa choc verso la zia Mara e la D’Urso. A quel punto tutti si sono chiesti se Mara avesse saputo di questo brutto episodio. Ci ha pensato l’utente Gigi GX che sotto l’ultimo post Instagram della conduttrice ha scritto: “Mara hai letto cosa hanno scritto quelli di Mediaset sul loro profilo? Che brutto!”. A questo punto la conduttrice Rai ha risposto: “Sì, molto brutto“.

Tensione altissima tra Mara Venier e Mediaset: “Troi…”

Poco dopo, Tv Italiana ha fatto sapere: “Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del “Silvy tweet” e non l’avrebbe presa affatto bene“. Ma cosa diavolo è successo? Sembra chiaro che l’account ufficiale “Qui Mediaset” sia stato in qualche modo hackerato. Ad ora risulta ancora disattivato e persino Davide Maggio torna sulla questione e dice: “Hackeraggio a Mediaset: sospeso l’account ufficiale Twitter”.





Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venier. Il tweet viene rimosso dopo pochi minuti. L’account Mediaset parla di “accesso anomalo”, prima di essere disattivato. pic.twitter.com/0XsShvzDY5 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 26, 2023

E ancora: “Da qui, evidentemente per evitare ulteriori danni, la decisione comprensibile di sospendere l’account Qui Mediaset“. Chiaramente questo non ha scalfito minimamente Mara Venier, che ha le spalle larghe di fronte agli haters. Solo qualche giorno fa ha risposto a un tipo che ha fatto una triste battuta, dicendo: “Pure da Loretta Goggi dici?”.

🔴 Ci segnalano che Mara Venier ha avuto modo di sapere del "Silvy tweet" e non l'avrebbe presa affatto bene… — TV Italiana (@TV_Italiana) March 26, 2023

Poi dice: “Sì pure da Loretta e poi pure a Domenica in…e mi hanno pure dato due puntate in più. Si finisce 11 giugno a Napoli infatti quest’anno. E se vuoi saperlo faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia. Non è finita qui, perché sono pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei! Ciao tesorino“. Che meraviglia Mara Venier.

