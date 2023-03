Il 14 marzo Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico. A Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci aveva voluto mandare un messaggio a Platinette: “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a Ballando con le Stelle, ma anche al Cantante Mascherato. Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”.

“Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”, aveva concluso rivolgendosi a Mauro Coruzzi. “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico“, aveva scritto Marco Liorni su Instagram.

Mauro Coruzzi, come sta Platinette dopo l’ictus: la foto

“Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”, aveva aggiunto il conduttore. Mauro Coruzzi è tornato sui social con una foto che lo mostra sorridente. Una foto scattata dall’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato dal 14 marzo.

Il post pubblicato sull’account social da Mauro Coruzzi è stato preso d’assalto da fan e colleghi. Tantissimi, infatti, i commenti di pronta guarigione a Platinette. “Evviva Mauro! Ti avevo scritto per ringraziarti del meraviglioso articolo… e poi… sono tanto felice che tu stia meglio. A presto e grazie ancora”, ha scritto Elena Sofia Ricci. “Forza Mauro”, ha commentato Francesco Arca.

Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Mauro Coruzzi è stato lanciato come ‘Platinette’ dal Maurizio Costanzo show. Ha lavorato in radio, dove ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Dal 2018 fa parte del cast fisso di Italiasì, il programma Rai condotto da Marco Liorni.