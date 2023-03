Grande paura per Platinette. La notizia mette in allarme fan e colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Si apprende infatti che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Lo rende noto il suo agente.

Platinette colpito da un ictus ischemico, le sue condizioni di salute. La vicenda risale al 14 marzo ma solo oggi l’agente dell’artista e opinionista tv ha voluto divulgare la notizia, rendendo partecipi fan e colleghi decisamente in allarme. “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, ha fatto sapere il manager di Platinette.

Platinette colpito da un ictus ischemico: le sue condizioni di salute

Al momento le condizioni di salute di Platinette sembrano essere stabili e non destare preoccupazioni, ma la situazione ha scosso gli animi di molti. L’artista resterà dunque sotto osservazione dello staff medico e si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Ovviamente sono in molti a restare in attesa di aggiornamenti, nella speranza che sia lo stesso Mauro Coruzzi a rassicurare i fan dopo l’accaduto. Infatti anche sui social, l’ultimo post pubblicato risale ad appena due giorni fa.

E in merito all’artista e opinionista, il suo ultimo intervento è avvenuto di recente in occasione della dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo: “Il ritrovare la stessa propensione alla comunicazione. Eravamo entrambi ‘workaholic’, nel senso che se non lavoriamo non stiamo bene, abbiamo la passione della radio che è stata la sua base di partenza, l’amore smisurato per Mina (lui forse anche più di me, che ce ne vuole)”,confida a Fanpage. E ancora: “la voglia del pettegolezzo fatto bene. Lui vedeva già oltre, mi aveva invitato a cambiare pelle. Sapeva che Platinette era funzionale per alcune cose, così mi disse: ‘proviamo a togliere questi panni?‘. Io risposi ‘non ci penso nemmeno, sei fuori di testa, così perdo la mia privacy‘. Poi ho ceduto e ciao privacy”.

Classe 1955, originario di Langhirano, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è conosciuto dal pubblico italiano nei ruoli di conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore. E sempre in merito all’artista, Platinette è la prova tangibile di un cambiamento radicale che può accadere solo a partire dalla volontà di sentirsi meglio. Tanti chili persi, ma anche una leggerezza acquisita e simbolica che ha raccontato così: “Sostanzialmente non è cambiato nulla. Ancora ricorro al servizio del cibo a domicilio. Ci sono persone che ti portano il cibo a casa h24. È cambiata la disposizione di una testa bacata che tale rimane nei confronti del cibo”.