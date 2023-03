Addio a Ivano Marescotti, lutto nel cinema italiano

Il mondo dello spettacolo italiano piange per la morte di Ivano Marescotti. L’attore e regista aveva 77 anni e ha percorso il cinema italiano degli ultimmi decenni, oltre al teatro. Tra le varie e più note collaborazioni, quelle al fianco di figure di spicco come Checco Zalone, Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino.





È morto Ivano Marescotti

Una lunga carriera, quella di Ivano Marescotti, contraddistinta da decine di premi e candidature. Tra gli ultimi film, il pubblico ricorda Bar Giuseppe di Giulio Base. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi “alla scuola Tam (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione” come aveva spiegato sui social.

Ivano Marescotti era nato il 4 febbraio del 1946 a Villanova, località della provincia di Ravenna. È stato il protagonista di una settantina di film con personaggi distanti: dal dottor Randazzo in Johnny Stecchino al leghista di Cado dalle nubi di Checco Zalone, passando per il ruolo del papà di Alex in Jack Frusciante è uscito dal gruppo e poi Pietro, l’anziano genitore di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino del 2018. Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente.

Circa le cause della morte di Ivano Marescotti, si apprende che da qualche giorno ricoverato presso l’ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.

