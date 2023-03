Situazione sempre più drammatica per Bruce Willis. Le sue condizioni di salute sono sempre più preoccupanti e miglioramenti non ce ne sono assolutamente. Anzi, pare che la situazione stia degenerando e forse anche più velocemente del previsto. La famiglia aveva fatto sapere che i suoi problemi di afasia non erano indipendenti, ma che provenivano da una malattia ben più grave, ovvero la demenza frontotemporale. Poi era stata la madre dell’attore ad illustrare un quadro sempre più buio.

Infatti, parlando di Bruce Willis e delle sue condizioni di salute, il genitore tramite un suo parente aveva svelato al quotidiano Bild che “lei dice che non sia molto sicura che suo figlio la riconosca, che il suo comportamento è lento e un po’ aggressivo”. Adesso sono sopraggiunte altre notizie, fornite in anteprima da alcuni organi dell’informazione, che fanno ipotizzare un aggravarsi del suo stato di salute. E non resta che continuare a pregare per migliaia e migliaia di suoi sostenitori.

Bruce Willis, condizioni di salute sempre più serie

E se qualcuno si aspettava notizie confortanti dovrà restare deluso ancora una volta. Bruce Willis è sempre più grave e le sue condizioni di salute non accennano nemmeno a stabilizzarsi. Sappiamo che non esiste una cura per sconfiggere la demenza frontotemporale, come confermato anche dai suoi familiari e soprattutto dalla moglie Emma Heming. A proposito di quest’ultima, ha deciso di affidarsi alla specialista Teepa Snow per permetterle di affrontare al meglio tutte le fasi di questa patologia.

I siti spagnoli Emol e Marca hanno contattato alcune fonti vicine a Bruce Willis e hanno annunciato: “Lui è peggiorato rapidamente. Ha problemi a intrattenere una conversazione con Bruce ed è sempre più impossibile per lui parlare, leggere e scrivere. Tutto questo incide sulla sua salute mentale“. Quindi, la malattia continua a provocargli sintomi molto incisivi, che non gli consentono di avere una vita normale. E purtroppo la situazione è destinata solamente ad andare peggio.

Bruce Willis, che ha 67 anni, è noto soprattutto per il telefilm Moonlighting e per il film Die Hard. Dal suo precedente matrimonio con la collega Demi Moore ha avuto tre figlie, mentre con l’attuale moglie ne ha concepite altre due. La sua ultima pellicola cinematografica è Assassin del 2023.