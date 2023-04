Attimi di panico per Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. La zia più amata d’Italia infatti, ha rischiato di cadere e rompersi qualche osso, cosa più volta capitata negli ultimi anni. Tutto è successo durante l’intervista, molto discussa, di Simone Coccia Colaiuta, l’ex di Stefania Pezzopane (ne abbiamo parlato qui). Ma è proprio durante uno dei discorsi del ragazzo che succede l’impensabile. In pratica, mentre la padrona di casa di Domenica In stava cercando di rimettersi seduta, è successo qualcosa allo sgabello e ha rischiato di finire a terra.

La conduttrice ha quindi esclamato: “Mamma mia che paura – rivolgendosi al pubblico e rimettendosi a sedere –. Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi”. Chiaramente tutti hanno iniziato a ridere, soprattutto dopo che la donna ha iniziato a dire qualcosa di incomprensibile in veneziano stretto. E mentre i presenti in studio continuavano a farsela sotto dalle risate, Mara Venier ha provato a sistemare questa criticità dello sgabello, non riuscendoci.

Attimi di panico per Mara Venier a Domenica In

A questo punto però, rendendosi conto che non era una cosa che poteva risolvere da sola, Mara Venier ha chiesto alla regia insistentemente di lanciare un filmato qualsiasi. Cosa sia successo dopo non lo sappiamo, ma sembra chiaro che qualcuno l’ha aiutata a sistemare la seduta. Al ritorno in studio tutto era sistemato e gli animi si erano decisamente calmati, soprattutto quelli della padrona di casa.

Tanti gli ospiti della puntata oltre a Simone Coccia Colaiuta (che ha parlato della fine della sua relazione con Stefania Pezzopane). Nel salotto di Mara Venier c’è stato anche spazio per Rita Pavone, Leo Gullotta, Valeria Marini, Martufello, Pamela Prati e Gabriella Labate. Parliamo della grande e mitica squadra del Bagaglino, la televisione spettacolo di Pierfrancesco Pingitore.

Anche oggi sei la più divertente ti amo#DomenicaIn pic.twitter.com/5WEeKXyMHL — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) April 23, 2023

Ma non è finita, perché a Domenica In c’è stata anche la lunga e dolorosa intervista all’attore Fabio Testi. Più tardi è stato il momento di Andrea Sannino, voce insieme a Franco Ricciardi della sigla di Domenica In, in studio con Gigi Finizio per presentare il suo nuovo disco. Una puntata da non perdere, disponibile chiaramente su Rai Play.

