Stefania Pezzopane racconta la fine della sua storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta. In molti si appassionarono alla relazione tra i due. Lui, ex spogliarellista, e lei che nel 2018, anno in cui Colaiuta era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e lei senatrice della Repubblica durante il governo Letta. La notizia dell’addio pochi giorni fa con un post sui social.

“Stefania ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”, si legge nel post condiviso da Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Una notizia che ha lasciato tanti di stucco.

Stefania Pezzopane, perché è finita la storia con Simone Coccia

I due, nonostante la differenza di età e di stile di vita, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono stati insieme per nove anni ma hanno deciso di lasciarsi. “Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia”. si legge ancora nel post.

Domenica 16 aprile Stefania Pezzopane è stata ospite di Domenica In e ai microfoni di Mara Venier ha parlato della fine della sua storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta. “La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro”, ha spiegato l’ex senatrice.

Ai microfoni di Mara Venier, Stefania Pezzonpane ha raccontato di come sia maturata la convinzione in entrambi di chiudere la storia: “Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare. Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione”.