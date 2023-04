Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, arriva l’annuncio. Con un lunghissimo comunicato apparso sui profili Instagram di entrambi l’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 hanno preferito metterci la faccia e dare la notizia in prima persona ai rispettivi follower.

Dopo anni ospiti nei salotti televisivi, soprattutto quelli di Barbara D’Urso, era da un po’ che non si sentiva parlare di questa coppia. Ex coppia, ormai. Sì, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono detti addio. Lasciati dopo circa 9 anni d’amore. E di lotte contro chi non ha mai creduto a questa storia.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, l’annuncio

Non a caso, nel lungo post in cui annunciano la rottura, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si rivolgono anche a loro, gli hater. “Stefania ed io non stiamo più insieme – scrive lui, ma come detto lo stesso post è apparso sulla bacheca di lei a parte invertite – Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

Quindi il riferimento agli hater: “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali. Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione”.

Hanno “vissuto tutto intensamente” Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta che ringraziano chi invece li ha sempre sostenuti. “Magari potete volerci bene anche ora che io e Stefania non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso. Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme”, la conclusione. Sotto una marea di messaggi, tutti dispiaciuti per l’epilogo. Molti si congratulano anche per il “messaggio bellissimo” che hanno voluto dare, pur annunciando la rottura.