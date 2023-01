“Addio, ti voglio bene”. Lutto per Lorella Cuccarini, una perdita enorme e improvvisa

Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione. Lorella Cuccarini è nel pieno di un momento molto delicato e difficile, ma non sarebbe la sola. Si uniscono al dolore per la grave perdita anche altri personaggi vip che hanno avuto modo di conoscere e stimare la bravura del coreografo e regista teatrale venuto a mancare all’età di 89 anni.

Lutto per Lorella Cuccarini. Muore a 89 anni Luigi Gregori conosciuto da tutti come Gino. Originario di Milano, noto come coreografo e regista teatrale, Gino lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti. Non solo il messaggio di Lorella Cuccarini, condiviso sul proprio profilo Instagram, ma anche il ricordo di Simona Ventura, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino.

Lutto per Lorella Cuccarini: “Un punto di riferimento”

Messaggi a commento del post della prof di Amici che ha scritto: “Sei stato un vero punto di riferimento della mia vita. Il Maestro che tutti dovrebbero avere”, parole poi commentate anche da Simona Ventura così: “Un altro Maestro che se ne va. Una perdita immensa”. Mentre Paolo Conticini ha aggiunto tra i commenti semplicemente un cuore e le mani che pregano, come Angela Melillo e il suo cuore spezzato, e ancora Patrizia Pellegrino che invece ha voluto sottolineare quanto Gino fosse sempre stato un grande uomo e un grande maestro. (“Ora posso dirlo”. Lorella Cuccarini, fuori la verità su Alberto Matano e l’addio a La vita in diretta).

Ed effettivamente Luigi Gregori è stato davvero un riferimento per molti volti noti del mondo dello spettacolo: “Mi hai insegnato ad affrontare le difficoltà, a superare i miei limiti, a credere in me stessa e nelle mie capacità”, ha scritto Lorella Cuccarini in ricordo del Maestro: “Dicevi sempre: “Non esistono coreografie impossibili. Mi potrai chiedere di modificarle solo dopo averle provate allo sfinimento”.

“Avevi sempre ragione tu. Ti voglio bene”, conclude Lorella Cuccarini. E a proposito della coach di Amici, di recente il pubblico ha appreso la sua reazione alla luce dei fatti di Capodanno che hanno riguardato gli allievi. In particolar modo Lorella è apparsa molto delusa nei confronti di NDG. E neppure Maria De Filippi ha nascosto il suo disappunto per quello che è successo.