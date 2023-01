“Non te la cavi così”. Lorella Cuccarini, furia nera ad Amici contro NDG: la drastica decisione

Amici, Lorella Cuccarini nera con NDG. Non si è ancora spenta l’eco dei fatti di Capodanno con i ragazzi protagonisti di non ancora specificati fatti che hanno portato alla dura reazione da parte degli insegnanti. Neppure Maria De Filippi ha nascosto il suo disappunto per quello che è successo. E intanto sul web si moltiplicano le teorie sugli eventi accaduti. Adesso, ad esempio, c’è chi parla di bullismo, o meglio di uno scherzo finito male.

Inizialmente si era parlato di noce moscata ‘sniffata’, ma non ci sono state conferme. In ogni caso si parla di ‘fatti gravissimi’ con la produzione costretta a prendere provvedimenti seri. I ragazzi coinvolti, Wax, Tommy Dali, Maddalena, Samu, Valeria e NDG, sono finiti in sfida immediata. Oggi pomeriggio, martedì 17 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici. L’appuntamento si è aperto con Lorella Cuccarini che ha convocato NDG per rimproverarlo.

Lorella Cuccarini nera con NDG: “Ma come ti viene in mente?”

Lorella Cuccarini ha duramente ripreso NDG dopo i fatti di Capodanno sui quali è ancora mistero: “Io sono nera. Sono veramente arrabbiata. Tu non te la cavi così. Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Io non lo so… Questa non è una cavolata, Nicolò. Questa è una cosa serissima. Hai 22 anni, non sei un ragazzino. Non ne hai 12. Devi tirare fuori le pa**e, il carattere e la maturità. Sei stato a un passo dall’essere fuori, lo hai visto. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro, ti giuro, come genitore. Però a me non bastano più le scuse, me l’hai detto già due volte”.

Durante il confronto NDG appare mortificato, qualunque cosa abbia fatto è chiaro che l’allievo si sente in colpa e vorrebbe rimediare. Quello di Lorella Cuccarini, però, sembra tanto un ultimatum: “Un tuo punto di riferimento è uscito. Secondo me non ne hai bisogno, perché non devi essere il gregario di nessuno. Tu sei tu. Ma se hai bisogno di un punto di riferimento non scegliere quello sbagliato. Ne hai tanti di esempi da seguire in questa classe. Se vuoi delle possibilità scegli le persone giuste. Non faccio nomi o cognomi. Hai bisogno di sfogarti? Fai ginnastica, due ore tutti i giorni. Io, dopo questa cosa qui, alla prossima non passo”.

NDG nonostante abbia vinto la sfida in puntata, viene convocato dalla prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/aM78QK1nlF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2023

Lorella Cuccarini ha quindi concluso affermando che d’ora in poi accetterà tutte le sfide che gli altri insegnanti proporranno. Anche se il Serale si avvicina lei non difenderà più i propri allievi. Saranno loro a dover tirare fuori gli attributi. NDG si è detto d’accordo e poi i due si sono salutati.

