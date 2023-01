È finalmente il momento della verità ad Amici: cosa è successo la notte di Capodanno? Una puntata, quella del 15 gennaio, interamente dedicata a questa faccenda. Se qualcuno si fosse perso la vicenda, vi facciamo un veloce recap. Sembra che la notte di capodanno, alcuni ragazzi presenti in ‘casetta’ (ovvero la struttura tipo Grande Fratello che li ospita durante la loro permanenza al programma), abbiano fatto qualcosa di davvero grave.

La location però, essendo piena di telecamere controllate dalla produzione del programma, si è subito resa conto della gravità della situazione e ha subito informato Maria e i professori. A quel punto il patatrac era fatto. Immediate le misure dei prof che hanno sospeso momentaneamente tutti, in attesa di giudizio. Ora, nella puntata del 15 gennaio, finalmente si è fatta un po’ di chiarezza. C’è da dire che questa è la prima puntata in cui si prende di petto l’argomento.

Amici: cosa è successo la notte di Capodanno?

Maria De Filippi è tesissima, mai vista così in un programma come questo. Si inizia subito a parlare delle sorti di Tommy Dali, Wax, NDG, Guera, Maddalena e Samu che, come dicevamo, durante la serata di Capodanno, hanno compiuto un gesto gravissimo. Maria, nel dare il benvenuto a tutti i ragazzi sotto esame, dice: “Ho deciso di non mandare in onda questo filmato per voi”.

Poi ancora Maria: “E per i ragazzi che guardano il programma, non voglio giudicare quello che avete fatto, ma non è un atteggiamento responsabile per quello che il programma vi chiede”. E ancora la padrona di casa: “Il comportamento dei ragazzi ha dimostrato totale mancanza di maturità che non può non avere delle conseguenze immediate e commisurate ai fatti”.

E conclude: “La produzione ha deciso che sostengano adesso delle sfide immediate contro dei candidati esterni, scelti dalla produzione stessa e giudicate. Ciascun professore può agire sul proprio allievo coinvolto a prescindere da ciò che è stato deciso dalla produzione, scegliendo tra sospensione o qualsiasi provvedimento ritengano opportuno”. Una puntata davvero intensa, non c’è che dire.

