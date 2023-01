A poche ore dalla verità, spunta un’altra Ipotesi choc sulla notte di capodanno ad Amici e del “fatto gravissimo”. Ma cosa si sa a riguardo? Molti parlano di un vero e proprio scandalo che avrebbe fatto infuriare la padrona di casa e i professori. Alla gogna, per ora solo mediatica, sei alunni (Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax) che avrebbero commesso qualcosa di davvero atroce.

Da quello che si sa, Rudy Zerbi ha squalificato Tommy Dali, mentre tutti gli altri ragazzi sono stati messi in sfida. Valeria ha perso la sfida contro Cricca, che è rientrato nella scuola dalla quale era uscito la settimana prima. Queste sono ore di pianti e lacrime per i ragazzi: “Con questa cosa sto rovinando il mio sogno. Ragazzi questa è una macchia indelebile. Ci siamo rovinati con le nostre stesse mani. Siamo delle teste di c. Ora ci prenderemo quello che dobbiamo prenderci. No fra non so come andrà ma sto malissimo.

Ipotesi choc sulla notte di capodanno ad Amici

Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente. Guardate raga che è grave davvero la situazione“. Ma cosa è successo quella maledetta notte di capodanno? Sembra che dietro a queste vicende, mai raccontate per intero, ci fosse un qualche tipo di strano gioco con la noce moscata. Ma è finita qua? Non proprio. In tanti sui social pensano di aver scoperto dell’altro.

C’è infatti chi dice che gli alunni potrebbero essersi fatti dei tatuaggi con gli strumenti che hanno trovato: “Wax non aveva la mano tatuata prima. Inoltre Arisa ha detto che è roba splatter. La Cuccarini ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (con solo ago e inchiostro rischi infezioni)“.

Ma non è l’unica cosa: qualcun altro ipotizza che gli studenti abbiano fatto una sorta di fuochi d’artificio fatti in casa, mettendo a repentaglio la loro sicurezza o forse rompendo qualcosa di davvero molto importante o costoso. Non ci resta che attendere la puntata di Amici e capire cosa questi ragazzi hanno fatto, se c’entra la famose noce moscata o qualche altra causa. Di certo qualcosa che possa giustificare i “fatti gravissimi”.

