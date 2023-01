“Un vero schifo”. Amici, mai visto un caos del genere. La serata costa cara a sei alunni: cosa è successo

Caos ad Amici 22 dopo alcune indiscrezioni trapelate dai social su quanto accaduto a Capodanno. Alcuni alunni sono finiti al centro della bufera per aver sniffato la noce moscata accusando malessere, vomito, nausea, febbre e allucinazioni.

Le immagini non sono ancora andate in onda ma è sicuro che alcuni concorrenti avranno delle amare conseguenze. I professori e la conduttrice, infatti, hanno deciso di prendere provvedimenti e cosa è successo la sera di Capodanno sarà chiarito nella puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio alle 14.00 su Canale 5.

Caos ad Amici 22 dopo sera di Capodanno: gli alunni che rischiano

Nel daytime di venerdì 13 gennaio i telespettatori hanno visto i sei allievi colpevoli dei fatti di Capodanno separati dal resto del gruppo. “In seguito a un evento successo a Capodanno, la produzione in via del tutto eccezionale ha deciso di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa”, il messaggio scritto dalla produzione nella puntata di oggi, venerdì 13 gennaio dopo il caos ad Amici 22.

Come detto, la registrazione della puntata andrà in onda domenica 15 gennaio e i video registrati durante la serata di Capodanno non sono stati mandati in onda per volere di Maria de Filippi. Dopo il caos ad Amici 22, Amici News ha avuto conferma da una talpa: “Nella notte di Capodanno hanno sniffato noce moscata e si sono sentiti male”. Durante la puntata pomeridiana non è emerso alcun retroscena su quanto successo a Capodanno, ma Megan ha parlato di “una situazione grave”.

Pentiti gli alunni di Amici 22 dopo il caos di Capodanno. “Ho rovinato il mio sogno”, ha detto Maddalena in lacrime. “È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo”, le parole di NDG. “Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però..”, è stato lo sfogo di Tommy Dali. Ora c’è da capire i provvedimenti che prenderanno Maria De Filippi e gli insegnanti della scuola.