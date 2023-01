Ad Amici 22 c’è grande discussione su quanto accaduto a Capodanno, ma intanto Rudy Zerbi si è arrabbiato con un’allieva per un’altra motivazione. Ha deciso di convocare la ragazza e le ha fatto una bella ramanzina, alla luce di quanto visto da lui nell’ultimo periodo. Lei tra l’altro ha capito di essere parecchio in difficoltà e le sono uscite anche le lacrime per il dispiacere. Alla fine, però, l’insegnante di canto è stato costretto a prendere una decisione dura nella speranza che possano esserci dei cambiamenti.

Prima di dirvi tutto su quanto detto ad Amici 22 da Rudy Zerbi all’allieva, si è scoperto che “i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”, secondo le anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, in riferimento alla festa di Capodanno. Tuttavia si sarebbe mostrata particolarmente arrabbiata con Wax, uno dei possibili protagonisti dei comportamenti giudicati irrispettosi, tanto che sarebbe andato in sfida con Maddalena, NDG, Samu, Valeria e Tommy Dali.

Amici 22, Rudy Zerbi contro un’allieva: “Inca***”

Nel daytime del 12 gennaio di Amici 22 Rudy Zerbi ha esclamato contro l’allieva: “L’inca*** sono io, tu non lo sembri per niente e sembra che non te ne freghi nulla. Sei spenta artisticamente, non comunichi niente di quello che stai dicendo e non te ne rendi conto. Ma tu qui stai anche costruendo il tuo futuro e lo stai distruggendo”. Quelle considerazioni del maestro hanno fatto crollare emotivamente la giovane concorrente, che comunque ha avuto poi la forza di aggiungere qualcosa.

Zerbi se l’è presa con la cantante Federica, che ha affermato davanti all’insegnante che le ha chiesto un incontro nonostante non sia una sua allieva: “Cerco di stare la più calma possibile, ma in realtà non è così e questa cosa non la sto vivendo bene. Mi chiedo cosa posso fare, è come se stessi lottando con me stessa. Sono settimane che penso a com’ero ed è quello che voglio tornare ad essere”. Lui l’ha invitata a cambiare registro e ha deciso di metterla in sfida per invertire questa tendenza negativa.

Gli utenti su Instagram hanno reagito così: “Da quando è entrata Angelina, Federica si è spenta”, “Forza Fede, non ti abbattere”, “Mi dispiace, ma Rudy e Arisa stavolta hanno ragione e speriamo che la sfida la sproni”, “Federica si è spenta quando è arrivata Angelina, i brani assegnati fanno schifo”.