“Tutti sapevano già”. C’è Posta per Te, c’è la conferma: la notizia ufficiale diffusa poco fa

C’è Posta per Te vince la gara degli ascolti tv del sabato, Maria De Filippi senza rivali nonostante il recupero di Carlo Conti. A dare i numeri è Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 14 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:11, ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:37, ha raccolto davanti al video 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 794.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 957.000 spettatori (4.9%).



Su Rai3 Città Segrete sigla 996.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Ore 15:17 – Attacco al treno totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (3.3%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 465.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 294.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Costa Concordia – Trappola in mare è seguito da 246.000 spettatori (1.3%).





Su Rai4 Derailed – Attrazione letale è scelto da 307.000 spettatori (1.6%). Su Iris L’amore criminale sigla 268.000 spettatori (1.4%). Maria De Filippi raccoglie il frutto di storie bellissime e, a volte, anche discusse. Quella finita sotto i riflettori ieri è quella di Annalisa e Nicola. Nicola aveva tradito due volte sua moglie Annalisa, adducendo motivi familiari come le tensioni nella famiglia di lei.



Poi aveva anche venduto le fedi, in un impeto di rabbia, ma le aveva ricomprate promettendo ad Annalisa di ricominciare se avesse aperto la busta e ripartire insieme a lui. Annalisa però, sulle prime, non ne aveva voluto sapere niente. Alla fine, invece, ha cambiato idea. Dure le reazioni del pubblico.



“È proprio vero che le corna stanno bene su tutto”, “Che pena, le corna vi piacciono proprio tantissimo”, “Sei una delusione: sei una Shakira che non ci ha creduto abbastanza”, “Ne va pure fiera: io me ne vergognerei”. Insomma, una parte del pubblico non c’è andata in punta di fioretto. Intanto è già partita l’attesa per la prossima puntata del programma sempre più campione di ascolti.