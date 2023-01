“Ora posso dirlo”. Lorella Cuccarini, fuori la verità su Alberto Matano e l’addio a La vita in diretta

Lorella Cuccarini, la verità su Alberto Matano. Addio al timone de La Vita in Diretta, dopo la decisione della conduttrice anche il racconto che svela come sono andate realmente le cose. Accade attraverso una lettera in cui Lorella Cuccarini ha deciso di svelare la sua verità sul rapporto con lo storico collega, ma non solo. La conduttrice tira in ballo anche Maria De Filippi.

La verità di Lorella Cuccarini su Alberto Matano. La conduttrice avrebbe rivelato tutto nel corso di una lunga intervista rilasciata all’amico Matteo Mancini. La prof di Amici si è lanciata in un racconto di un’esperienza che pare l’abbia segnata profondamente: “Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato”.

Leggi anche: “Ma non è possibile”. Lorella Cuccarini via da Amici, si scopre il motivo: “Ecco dove va”





La verità di Lorella Cuccarini su Alberto Matano e l’addio a La Vita In Diretta: “Esperienza lacerante”

Lorella Cuccarini poi aggiunge: “Perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione”. (Lorella Cuccarini, il terribile lutto che l’ha segnata: “È morta in pochi giorni”).

Poi Lorella Cuccarini rivela sulla padrona di casa di Amici: “Maria è una prof fantastica. E anche una collega certamente, perché il rispetto che lei ha nei miei confronti è un rispetto da collega. Però Maria è una donna da cui imparare tantissimo, è una donna che c’è sempre, è una donna che sa stare davanti alle quinte, che sa stare dietro le quinte. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto, non perde mai la pazienza”.

E sempre a proposito di confidenze, Lorella Cuccarini di recente ha parlato di qualcosa che ha segnato la sua vita privata. La conduttrice al settimanale Nuovo Tv ha fatto sapere che non riesce ancora oggi, sin da quel maledetto 2002, a superare la dolorosa perdita della madre. La cantante e ballerina ha perso la madre, Maria Persili, per una brutta malattia. La Cuccarini, in questi giorni a teatro con lo spettacolo Rapunzel, ha raccontato: “È venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni, nessuno se lo poteva immaginare”.