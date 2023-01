Un racconto dolorosissimo per Lorella Cuccarini. L’artista, nonché insegnante di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata al settimanale Nuovo Tv. La donna ha fatto sapere che non riesce ancora oggi, sin da quel maledetto 2002. In quell’anno infatti, la cantante e ballerina ha perso la madre, Maria Persili, per una brutta malattia. La Cuccarini, in questi giorni a teatro con lo spettacolo Rapunzel, ha raccontato: “È venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni, nessuno se lo poteva immaginare”.

La donna, che di professione faceva la sarta, è stata stroncata da un ictus e non ha potuto godersi i suoi nipotini e neanche la sua vita, visto che aveva soltanto 65 anni. “Credo che mamma sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti”, ha poi detto Lorella.

Lorella Cuccarini: il racconto atroce sulla madre

In un’altra intervista la Cuccarini disse, sempre a riguardo: “Fu un anno devastante, sai che rapporto avevo con mamma, per tutti noi, parlo anche per i miei fratelli, è stato un dramma perché è stato un cordone che si è spezzato in maniera feroce“, spiega la ballerina e conduttrice in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin. “Mamma è venuta a mancare nell’arco di 3 o 4 giorni, ma nessuno se lo poteva immaginare“.

Dopo pochi mesi Lorella Cuccarini ha scoperto di avere un nodulo alla tiroide per il quale è stata sottoposta ad un’operazione. “Ho dovuto subito operare perché non si sapeva se avesse potuto cambiare natura col passare del tempo“. La donna ha raccontato che tante volte le verrebbe voglia di alzare il telefono per raccontarle cose che le succedono.

Dice ancora: “Col passare del tempo ho capito che c’è comunque. Questo filo diretto resta e sono sicura che si sta divertendo molto per le cose che stanno succedendo in famiglia“. E parlando di figlia, Lorella Cuccarini, insieme al marito Silvio Capitta, ne ha quattro. Sara, laureata in management in Svizzera e lavora nel settore immobiliare a Milano. Poi c’è Giovanni, che studia Filosofia a Londra, e i gemelli Chiara e Giorgio: lei gioca a calcio e lui fa il deejay. Insomma una famiglia molto numerosa.

