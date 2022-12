Ad Amici 22 Lorella Cuccarini è pronta ad accogliere una nuova allieva, che però è già parecchio nota. Infatti, l’insegnante di canto ha subito notato le grandi qualità artistiche della ragazza e per questa ragione, quando le vacanze di Natale volgeranno al termine, lei potrebbe entrare nella scuola di Maria De Filippi scippando il posto ad un altro o altra cantante. I telespettatori, quando hanno visto la giovane, l’hanno praticamente subito riconosciuta. E sono arrivate anche le reazioni degli altri concorrenti.

Dunque, Amici 22 potrebbe avere grazie a Lorella Cuccarini un’allieva già famosa e che metterebbe in difficoltà tutti gli altri. Infatti, non è da escludere che una volta entrata possa anche seriamente candidarsi come una di coloro che si qualificheranno al serale e che potrebbe ambire al successo finale. Lorella si è limitata a dire la sua in queste ore, ovvero ha dato vita a considerazioni personali, ma una parte del pubblico è convinta che manca poco prima dell’annuncio ufficiale relativo al suo ingresso.

Amici 22, Lorella Cuccarini propone nuova allieva: lei è già famosa

Parlando dunque delle reazioni dei ragazzi di Amici 22 alla proposta di Lorella Cuccarini, inerente la possibilità che ci sia questa nuova allieva in casetta, Gianmarco è stato il primo a parlare come spiegato da Biccy: “Molto brava la ragazza”. Poi è stata la volta di Niveo: “Non mi spaventa, non ho mai paura ma lei è molto brava. Vedo che piace tanto anche in casetta, ha tanto talento ed è apprezzata da tutti, anche da Lorella. La sto prendendo come una delle tante sfide che ho affrontato”.

Lorella Cuccarini potrebbe scegliere lei in sostituzione di uno tra Niveo, Cricca, Angelina Mango e NDG. Per ora l’insegnante ha solamente esclamato: “Sto facendo delle riflessioni, il serale non è vicinissimo ma nemmeno lontano. Il mio impegno è portarci una squadra forte, ora ci prendiamo questi venti giorni per lavorare insieme e a gennaio prenderemo una decisione”. Ma andiamo a vedere insieme chi è Valeria Mancini, questo il nome dell’aspirante concorrente, già molto famosa sui social.

Valeria Mancini è una nota tiktoker seguita da oltre 330mila follower. Solitamente è protagonista di video canori, in cui si esibisce anche con la sorella. Originaria dell’Umbria, attualmente vive a Milano e ora il suo sogno nel cassetto si chiama Amici. Che potrebbe tramutarsi in realtà tra non molto.