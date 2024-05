“Oddio, ma lui è tuo padre?!”. Affari tuoi, colpo di scena sul concorrente in studio. Amadeus lo presenta e il pubblico resta esterrefatto. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo durante l’ultima puntata del quiz show condotto dall’ormai ex presentatore Rai. Il padrone di casa presenta Gianluca, il concorrente che arriva dal Friuli Venezia Giulia.

Sin da subito il pubblico capisce che c’è qualcosa nel ragazzo che fa impazzire tutti: la sua simpatia. Eppure, il pezzo forte della serata arriva quando Gianluca presenta a tutti suo padre, presente in studio. È in questo momento che il pubblico capisce di star per assistere a qualcosa di leggendario. Quando il pacifista del Friuli presenta a tutti il signor Luciano l’effetto wow è servito, ma cosa è successo e perché il pubblico e Amadeus sono impazziti di fronte all’uomo?





I due raccontano di essere residenti a Malborghetto Valbruna, “900 abitanti circa. Si chiamano malborghetti, spero di averlo detto giusto, sennò mi bacchetteranno. Sono un impiegato bancario”. E Amadeus ad invitarlo a giocare col figlio, lo guarda e dice: “Un papà fortissimo, anche a vederlo, un bel signore con un paio di bellissimi baffi, un campione del settore”.

Luciano, sembra evidente, è un uomo vecchio stampo: baffi pazzeschi a manubrio, sembra un asburgico. E infatti è lui stesso a raccontarlo: “Una passione, dal militare in poi sempre avuto barba, baffi, pizzo”. “C’è proprio un Olimpiade dei baffi, no?”, chiede Amadeus molto divertito dalla faccenda dei baffi a manubrio. E il signor Luciano risponde: “Sì sì, ho vinto anche le Olimpiadi. In Austria sono arrivato terzo, primo degli italiani”.

Il padrone di casa allora dice: “Immagino anche che ci sia una certa cura, quotidiana…”. “Sì sì – risponde l’ex militare dai lunghi baffi -, sopra non c’è lavoro”. Al termine della partita, Gianluca e Luciano si porteranno a casa ben 38mila euro. Nel pacco il ragazzo aveva solo 100 euro e ha fatto bene a cambiare. Tutto merito dei baffi, non c’è altro da dire!

