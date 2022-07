Luca Salatino e Soraia di UeD in crisi? Ora ci sono le foto

Luca Salatino Soraia insieme o in rotta? Archiviato il giallo dei colleghi Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che dopo tanto rumore hanno annunciato l’addio, il pubblico di UeD ha concentrato le proprie energie su quest’altra coppia. Coppia che ultimamente sembrava fosse in crisi nera.

Anche subito dopo la scelta, non mostrandosi più in coppia su Instagram, Luca Salatino e l’ex corteggiatrice avevano fatto nascere il dubbio nei telespettatori, poi subito tolto di mezzo con uno scherzo pubblicato nelle stories. Ma le voci di maretta non si sono arrestate e hanno avuto il loro epilogo (secondo i fan di UeD) lo scorso weekend.





Luca Salatino Soraia insieme: stop alle voci di rottura

Anziché trascorrerlo vicini, dal momento che vivono anche in due città diverse (lei a Como e lui a Roma), Luca Salatino e Soraia Allam si sono divisi. L’ex corteggiatrice era con Federica Aversano, conosciuta nel dating show di Maria De Filippi, mentre l’ex tronista proprio con il suo compagno d’avventura nel programma, Matteo Ranieri.

E durante una diretta Instagram, Luca Salatino ha evitato le domande sulla fidanzata. Da qui tra i fan si è diffusa nuovamente la voce di una rottura. Ma ora arriva la smentita: si sono rivisti e fotografati insieme mentre si baciano. Insomma, miglior prova del fatto che la loro storia d’amore non è naufragata il pubblico non la poteva avere.

Nessuna crisi o rottura, Luca Salatino e Soraia non si sono lasciati. Oltre ad essersi entrambi taggati tra le Storie di Instagram, l’ex tronista ha lasciato un cuore sotto l’ultimo post della sua fidanzata, replicato a sua volta con la stessa emoticon. Inoltre l’ex tronista si è ripreso mentre bacia la sua fidanzata e aggiunge: “Siamo tornati”. Stop alle voci, dunque. Almeno per ora.

