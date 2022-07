Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: le voci di crisi si rincorrono da settimane. Ora a parlare è la diretta interessata. Una crisi che sembra seguire a stretto giro l’addio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Addio su cui lui aveva scritto un lungo post: “Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”, aveva scritto. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo”.



“Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede”.





Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: la verità sulla crisi



“È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”. (Leggo anche “Così non si può”. Primi problemi tra Luca Salatino e Soraia Allam dopo la scelta a UeD)



Tornando a Luca Salatino e Soraia Allam. Nei l’ex corteggiatrice aveva citato una frase detta da Ambra Angiolini nel giorno dell’annuncio della fine della relazione con Massimiliano Allegri: “Esiste per tutti il giorno zero”. In molti avevano fiutato aria di crisi tra i due. Inoltre i due sono partiti per vacanze separate. Dopo le voci è arrivato, un gesto di Soraia sembra voler smentire questo gossip.



L’ex corteggiatrice ha messo il like a un particolare post su Instagram: “Ma io non capisco perché se due persone vanno in vacanze separate, con i loro amici, dovete iniziare a dire che si sono lasciati! Fatevi vivere”. Intanto critiche arrivano da Aurora Colombo. “Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto e dopo 3 secondi accetta il trono. Poi fa un trono lungo un parto e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”.

“C’è Matteo Ranieri”. Luca Salatino e Soraia Allam e la crisi: spunta proprio quel nome di UeD