“C’è Matteo Ranieri”. Luca Salatino e Soraia Allam e la crisi: spunta proprio quel nome di UeD

Continua a far discutere la storia tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne hanno iniziato a frequentarsi nella quotidianità dopo la scelta al termine del dating show di Maria De Filippi. Lui è di Roma, lei è di Como e più volte non hanno nascosto il problema della distanza. Infatti sono praticamente costretti a vedersi durante i fine settimana a causa della lontananza.

Da poche settimane così i due hanno dato il via alla loro storia d’amore, che tuttavia adesso sembrerebbe essere già ai ferri corti. Pare infatti che Luca e Soraia siano in crisi e che la loro relazione sia appesa a un filo. Già da qualche giorno i fan più attenti hanno notato come Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti abbiano smesso di mostrarsi insieme. Non solo, c’è un altro particolare: infatti nell corso di una recente live sui social, proprio l’ex tronista avrebbe evitato di rispondere alle domande sulla sua fidanzata, alimentando così i pettegolezzi. Il tutto è stato riportato da Deianira Marzano, che ha postato la segnalazione di un follower.





Luca e Soraia di UeD lasciati retroscena riguarda Matteo Ranieri

Adesso a svelare nuovi retroscena è stato Amedeo Venza. Il noto influencer ha riportato uno dei motivi che sarebbero alla base della crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Si tratterebbe di Matteo Ranieri, anche lui ex tronista e grande amico di Luca. Pare infatti che l’ex corteggiatrice abbia chiesto al suo compagno di trascorrere il weekend insieme. Tuttavia Luca Salatino avrebbe rifiutato la proposta, preferendo vedere proprio Matteo Ranieri. Questa scelta avrebbe scatenato diverse discussioni tra i due, che al momento dunque sarebbero ai ferri corti.

Tuttavia non è finita qui. Sempre su Instagram Amedeo Venza ha svelato un altro retroscena sul percorso di Luca Salatino e Uomini e Donne. Sembrerebbe che l’ex tronista durante la partecipazione al dating show abbia frequentato di nascosto diverse ragazze e che a un mese dalla scelta sia tornato sui suoi passi. “Comunque sempre a proposito di Luca mi giunge voce che durante il trono frequentava diverse ragazze… poi ad un mese dalla scelta ha deciso di fare il serio”.

Nel frattempo è finita la storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone anche loro reduci dall’esperienza a Uomini e Donne. Usciti in coppia dal programma la scorsa primavera, il tronista e la corteggiatrice chiedono rispetto per un momento così delicato ed invitano i follower a non infierire con i commenti. La prima a comunicare la fine della storia è stata Valeria, con questo post condiviso tra le Instagram Stories. “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose. vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”.

