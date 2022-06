Luca Salatino e Soraia Allam dopo la scelta a UeD. Uomini e Donne, due scelte e due nuove storie d’amore. Stiamo parlando di un altro grande successo portato a casa dal dating show di Maria De Filippi, anzi due. Luca Salatino ha scelto Soraia Allam mentre Veronica Rimondi è uscita dallo studio mano nella mano con Matteo Farnea.

Partiamo da Luca Salatino e Soraia Allam che pare stiano procedento alla grande nonostante le prime voci messe in circolo su una presunta precoce rottura tra i due. Nulla di vero, la coppia è felice e ha parlato della prima notte trascorsa insieme dopo la scelta avvenuta davanti alle telecamere di UeD.





“Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci”, rivelano Luca Salatino e Soraia Allam al magazine di UeD. Poi l’ex tronista ha ammesso: “Venivamo da un periodo un po’ particolare”.

Luca Salatino prosegue nei dettagli su cosa è accaduto con Soraia Allam anche nello studio UeD: “Io stesso vedevo distante lei e di conseguenza mi sono allontanato. Parlandone insieme, ho capito che in realtà il suo atteggiamento era dovuto a ciò che io stavo facendo, ammetto che non deve essere stato facile per lei vedermi uscire con un’altra ragazza in una fase tanto avanzata del percorso”. (Luca Salatino, la crisi con Soraia Allam).

Per quanto riguarda la seconda coppia formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea, pare che anche tra di loro “c’è una complicità rara”. Un rapporto teso a superare la distanza tra Roma e Firenze anche con l’ipotesi sempre più reale di una convivenza: “È lui, e lo sceglierei altre diecimila volte”.

Per quanto riguarda la non-scelta di Luca Salatino, ovvero Lilli Pugliese, è Soraia ad ammettere sull’ex rivale: “La trovo una ragazza dolce ed educata, molto in gamba”, ma “Il punto però è che io e Lilli siamo davvero molto distanti nel modo di pensare quindi non credo che in un altro contesto avremmo potuto legare”.

