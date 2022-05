Luca Salatino e Soraia a Uomini e Donne, la notizia circolata in queste ore sta lasciando di stucco i telespettatori. Come vi abbiamo riferito sul tronista in un articolo precedente, ha deciso di uscire dal dating show insieme alla ragazza che è dunque diventata la sua scelta ufficiale. Proprio nel pomeriggio del 31 maggio il pubblico potrà assistere a tutti i dettagli legati appunto alla scelta, mentre il primo giugno toccherà a Veronica Rimondi. Ma stanno uscendo fuori indiscrezioni inaspettate.

Ciò che finora è emerso su Luca Salatino non ha fatto riferimento solo a Soraia e Uomini e Donne, infatti a quanto pare dopo il discorso di Luca Salatino Lilli uscirà di scena piangendo. La corteggiatrice non riuscirà a trattenere le lacrime dopo il “no” da parte del tronista. Che come detto sceglierà Soraia. E su quest’ultima erano già emersi alcuni particolari tutt’altro che positivi e l’ultimo in ordine di tempo è decisamente clamoroso. Staremo comunque a vedere se arriveranno comunicazioni ufficiali.





Luca Salatino e Soraia, è già crisi dopo Uomini e Donne?

Ebbene sì, su Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne una delle persone più informate in Italia di gossip e televisione ha sganciato una vera e propria bomba. La scelta ancora deve essere mandata in onda dalla trasmissione di Canale 5, ma già di loro non si parla benissimo. Proprio alcuni utenti hanno notato alcune cose, non propriamente promettenti, negli ultimi giorni. Il tronista è stato avvistato in vacanza insieme a Matteo Ranieri e la presenza di Soraia non ci sarebbe stata per niente.

I telespettatori pensano che Luca Salatino e Soraia si siano già clamorosamente lasciati e l’influencer Amedeo Venza ha rivelato dettagli non rassicuranti: “Ma è già finita? Dopo la scelta, avvenuta qualche settimana fa, i due si son visti solo un paio di volte e sembrerebbe che non sia scattata la famosa scintilla, ma voci vicino a Soraia fanno sapere che al momento stanno provando a trovare un equilibrio…”. Quindi, starebbero tentando di non far naufragare subito la relazione, ma la situazione sarebbe delicata.

Nonostante Luca Salatino fosse convinto della sua scelta, qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto visto che i due caratteri probabilmente non si stanno combaciando alla perfezione. Resta da capire se questa presunta problematica con Soraia sia solamente temporanea. E chissà se in futuro proprio Lilli non tornerà alla ribalta alla luce di questi sviluppi inattesi.

