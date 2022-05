Luca Salatino Lilli, Soraia e i protagonisti di UeD hanno dato appuntamento a martedì 31 maggio 2022 con la scelta. Il pubblico di Canale 5 era convinto di assistere alla fine del percorso del tronista lunedì, quando in effetti era in programma.

“Oggi Luca farà la sua scelta” si leggeva sul maxischermo dietro troni e opinionisti ma non è andata esattamente così. La seconda parte della puntata, quella cruciale, non è andata in onda e i telespettatori non l’hanno preso bene. Twitter è stato invaso dai commenti contro il programma di Maria De Filippi.





Luca Salatino Lilli: la reazione alla non scelta

“Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”, “Io vi denuncio se rimandate la scelta a domani” e “Posso dire? Due puntate x una scelta lo trovo too much!!! Che zebedei!!!”, si leggeva sul social appena finita la prima parte della scelta di Luca Salatino.

Dalle anticipazioni sappiamo già che Luca Salatino non sceglierà Lilli ma Soraia. Ma adesso gli spoiler riguardano la reazione della corteggiatrice ‘scartata’. Per chi ha seguito questo non è difficile immaginare che Lilli abbia preso male la decisione del tronista. Proprio a margine dell’ultima esterna aveva anche rivelato di essersi innamorata di lui.

A quanto pare dopo il discorso di Luca Salatino Lilli uscirà di scena piangendo. La corteggiatrice non riuscirà a trattenere le lacrime dopo il “no” da parte del tronista. Che come detto sceglierà Soraia ma, sempre stando alle voci, tra i due ci sarebbe già aria di crisi. Dicono che in questi ultimi giorni i due sono apparsi distanti, ognuno per conto suo, e lui non avrebbe troppo gradito l’amicizia tra Soraia e Federica Aversano, ex corteggiatrice dell’amico ed ex tronista Matteo Ranieri.

Luca Salatino, il ritorno in studio prima della scelta a UeD e finisce in lacrime