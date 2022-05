Luca Salatino scelta a UeD, finalmente ci siamo. Lunedì 30 maggio, su Canale 5, è iniziata la puntata dedicata al tronista romano. Fra qualche giorno, per la precisione mercoledì 1 giugno, ultimo di questa stagione di UeD, toccherà alla collega Veronica Raimondi.

Come spesso accade, si sa già chi sceglieranno Luca Salatino e Veronica Raimondi. UeD è infatti un programma registrato e stando alle anticipazioni, lui avrebbe fatto la sua scelta nella registrazione avvenuta addirittura mercoledì 18 maggio 2022. Nonostante gli spoiler, il pubblico aspetta sempre con trepidazione di vedere la pioggia di petali in studio.





Luca Salatino scelta a UeD: gli ospiti in studio

A onor di anticipazione, il tronista è uscito dal programma con Soraia ma prima di “liquidare” Lilli lui ha approfittato per fare i ringraziamenti di rito, ma soprattutto a Maria De Filippi a cui ha fatto recapitare in studio un grande mazzo di rose rosse. “Sei la persona più umile che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita”, le ha detto.

Nessun biglietto però perché “preferivo dirtelo a voce”: “Quando ti incontravo eri tu a salutarmi per prima e durante il percorso hai sempre avuto una parola giusta per trovare in me il positivo”, ha aggiunto Luca Salatino prima della scelta. Scelta dove ha voluto al suo fianco una coppia ben nota al pubblico di UeD.

Luca Salatino ha voluto l’amico ed ex tronista Matteo Ranieri con la sua scelta Valeria a supportarlo. Perché “In Matteo ho trovato un amico vero”. Insieme i due hanno condiviso gioie e dolori di questo percorso a UeD e non appena Matteo è entrato in studio è scattato un lungo e commovente abbraccio dove sono entrambi scoppiati in lacrime. “Mi ricordo quando mi hanno chiamato per fare il provino…È iniziato tutto per caso, mi rende malinconico il fatto che stia finendo”, ha detto l’ex tronista.

Luca Salatino, polemica per la scelta a UeD: “Non ci sono parole”