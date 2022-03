A Uomini e Donne è arrivata la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista, dopo un lungo percorso, ha deciso di chiudere improvvisamente il suo percorso scegliendo Valeria Cardone. Che qualcosa stesse nascendo tra i 2 era stato chiaro già dall’ultima esterna. “Mi piaci perché dal primo sguardo mi hai fatto sentire a casa. Quando ti imbarazzi ti tocchi le orecchie, non hai paura di mostrare il tuo animo sensibile. Ti preoccupi sempre per gli altri, sei un amico leale e sincero. Mi piaci perchè non mi staccherei mai da te”. “Non ti staccare” era stato il commento di lui prima di stamparle un passionale bacio.



Nonostante la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne era certo che Matteo Ranieri avesse scelto Federica, la scelta del tronista è invece ricaduta su Valeria. Federica è apparsa molto delusa, pur dichiarando che la scelta non arriva come una sorpresa per lei, avendo compreso come stavano le cose. Tuttavia si è detta risentita per il gesto di Matteo di portarla a casa sua, cosa che l’avrebbe illusa.







Subito dopo che la notizia della scelta di Matteo si è diffusa a Uomini e Donne, ecco che sui social è iniziato a salire il tam tam dei fan. Federica dopo la scelta si lascia andare a un piccolo sfogo precisando che tutti coloro che “commentano senza educazione, rispetto e soprattutto toccano mio figlio saranno bloccate all’istante”.



Ammette di non aver alcun interesse di “follower e non follower”. Come in molti dicono: “È giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore”. In difesa della dama di Uomini e Donne è intervenuta anche Soraia Allam Ceruti, attuale corteggiatrice di Luca Salatino.



“Sei una donna con due co…ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno, ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene, il tuo pasticcino alla crema”, ha scritto in difesa della corteggiatrice di Uomini e Donne sulla storia della quale molti danno la stessa versione. Matteo Ranieri si sarebbe spaventato dal fatto che Federica è mamma di un bimbo. Ha avuto paura di non essere all’altezza del compito preferendo far cadere la scelta su Valeria.

“Voglio uscire con te”. Matteo Ranieri, finalmente la scelta a UeD: la reazione inaspettata, poi petali e baci