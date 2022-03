“Voglio uscire con te”. Matteo Ranieri, finalmente la scelta a UeD: la reazione inaspettata, poi petali e baci

UeD, finalmente la scelta di Matteo Ranieri. Un “pesce fuor d’acqua”, così si sarebbe definito Matteo, lasciando cogliere tra le sue intenzioni quelle di poter abbandonare lo studio televisivo al più presto al fianco della donna che avrebbe scelto di conoscere più approfonditamente lontano dalle telecamere indiscrete di uno studio televisivo. E così è stato. Ecco chi ha scelto tra Valeria e Federica e soprattutto come ha reagito la “sconfitta”.

Stando alle ultime anticipazione sul programma di Maria De Filippi trapelate negli ultimi giorno, pare che il tronista fosse molto vicino a compiere la sua scelta tra le due pretendenti. Mattero avrebbe ammesso di pensare spesso a un futuro con Valeria ovviamente più lontano possibile da uno studio televisivo e pare che alla fine la scelta sia caduta proprio su di lei, come volevasi dimostrare.





Non è stata dunque una vera e propria sorpresa per i fan del programma, che davano Federica come la non-scelta del tronista. Stando ancora a quanto trapelato dalle ultime anticipazioni fornite dal sito IlVicolodelleNews una volta scelta Valeria Cardone, la reazione di Federica Aversano non sarebbe stata delle migliori.

Pare che al momento della scelta, il tronista abbia dovuto ‘incassare’ qualche duro colpo da parte di Federica, che ha ammesso di essersi sentita presa in giro soprattutto alla luce di un gesto che, a detta sua, avrebbe fatto pensare a un finale del tutto diverso.

Infatti in molti ricorderanno quando appena qualche settimana fa il tronista ha raggiunto la pretendente sotto cosa chiedendole di tornare in studio e proseguire il percorso. Così è stato, ma quel gesto in Federica pare abbia acceso speranze poi disattese.

