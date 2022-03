Fedez, dopo il gesto di Chiara Ferragni anche quello del figlio Leone. Sei ore di operazione per asportare il tumore al pancreas, poi un messaggio con cui Fedez ha voluto rompere il silenzio aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute e ringraziando quanti hanno mostrato per lui affetto e vicinanza, in primis sua moglie, sempre al suo fianco.

A distanza di qualche giorno dall’operazione eseguita dal dottor Massimo Falconi, primario di Chirurgia del pancreas dell’ospedale milanese, il regalino per papà Fedez strappa a tutti un sorriso. ”Questo tipo di tumore ha fortunatamente maggiori possibilità di cura e migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie”, ha spiegato il medico in un’intervista che ha fatto in poche ore il giro del web a operazione avvenuta.





E dopo il post di Fedez, in cui il rapper ha ringraziato tutti per il sostegno, anche quello di Chiara Ferragni: ”Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, chi ha allungato la mano e ha detto una preghiera per noi: ci ha dato molta forza”, ha scritto l’influencer. Non poteva che aggiungersi anche il dolcissimo gesto del piccolo Leone.

Un simpatico pupazzetto rosa che possa tenere compagnia al papà e che non lo faccia sentire solo, questo il secondo regalo che il piccolo Leone ha pensato di donare al suo papà, il secondo dopo una cornice con dentro un messaggio d’amore “Auguri papà, ti voglio bene, Leone”. Poi un altro messaggio di Chiara Ferragni “stanca ma felice”, mentre si attende di ricevere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del cantante post operazione.

Fedez può di certo contare sulla vicinanza di molti, in primis quella della sua famiglia. Gesti d’amore quotidiani che ricordano al cantante di trovare sempre coraggio e forza per affrontare questo momento. E Chiara Ferragni che nelle ultime ore ha anche svelato di aver indossato la fede nuziale di Fedez “accanto alla mia durante l’intervento chirurgico”.

