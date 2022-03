“Sono scioccata”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano censurati per adescamento: la foto incriminata

Il loro amore è nato nella Casa del GF Vip 6 e prosegue a gonfie vele. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti di Uomini e Donne, che appena usciti dalla Casa hanno deciso di andare a vivere insieme. Alessandro Basciano ha dichiarato a ‘Chi’, confermando il suo amore immenso per Sophie Codegoni.

“Mi sono dichiarato e stavamo sin da subito flirtando in segreto. Le ho fatto capire anche con le litigate che per me era importante”. Sophie Codegoni è la prima a rivelare che i due hanno deciso di vivere insieme con la convivenza che è quasi realtà: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro”.





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano censurati da Instagram

“Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure. Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”, ha detto ancora al magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Io è come se fossi tornata da un altro pianeta, non riesco a dormire, mangio in orari sbagliatissimi, mi fa stranissimo magari stare in un ambiente con troppe persone, dopo un po’ sembro veramente fuori dal mondo, non è facile ti dico la verità”, ha detto Sophie Codegoni, che in queste ore ha pubblicato una foto insieme al fidanzato, scatto che però è stato censurato da Instagram.

“Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“, si legge nello screenshot pubblicato da Sophie Codegoni tra le storie di Instagram. Poi il suo commento: “Io scioccata!”. “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così“, ha scritto invece la madre dell’ex gieffina pubblicando lo stesso scatto in bianco e nero, mentre su Twitter i fan della coppia hanno twittato le foto con l’hashtag #iostoconSophie.