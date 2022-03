Sophie Codegoni, la rivelazione su Fabrizio Corona davanti alle telecamere di Verissimo. L’ex gieffina sta vivendo un momento decisamente molto intenso sotto il punto di vista sentimentale. Una storia d’amore nata proprio tra le pareti della casa del GF Vip che continua a promettere il meglio anche lontano dagli studi televisivi. Alessandro Basciano nella vita di Sophie, ma con Fabrizio Corona com’è andata a finire realmente?

La coppia Codegoni-Basciano avrebbe riferito di essere ormai pronta alla convivenza, e sempre a ‘Chi’ Sophie Codegoni ha poi rivelato un altro dettaglio: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro. Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”. E se con Alessandro Basciano le cose procedono a meraviglia, sono ancora in tanti a chiedersi qualche delucidazione in più sul capitolo ‘Fabrizio Corona’.





Sophie Codegoni, ospite a Verissimo, ha spiegato per filo e per segno come sarebbe andata realmente con l’ex re dei paparazzi: “Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto”.

Poi aggiunge senza filtri: “Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole”.