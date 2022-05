Luca Salatino, scelta con polemica a UeD. Il tronista di Maria De Filippi ha avuto un percorso molto lungo all’interno del dating show di Canale 5. È arrivato in studio come corteggiatore, è arrivato fino alla fine ma è stato la non scelta di Roberta Ilaria Giusti. Poi è diventato tronista.

Nel corso di queste settimane, Luca Salatino è rimasto con due ragazze: Soraia Allam e Lilli Pugliese. C’era anche Aurora Colombo fino a qualche tempo fa, ma ha deciso di lasciare il programma all’ennesima discussione con Luca Salatino. Che ora è arrivato alla scelta ma è stato anche investito da una polemica.





Luca Salatino scelta polemica: i fan di UeD non ci stanno

Qualche settimana fa, Aurora ha deciso di andare via dalla trasmissione nonostante il grande feeling col tronista. Ha ammesso di aver capito che Luca non era il tipo ideale per lei, motivo per il quale ha deciso di chiudere questa esperienza. Per molti fan, però, Luca Salatino non l’avrebbe mai dimenticata.

Per questo motivo quando nella registrazione del 18 maggio scorso è arrivato il momento della scelta è poi esplosa la polemica. Luca Salatino, dicono le anticipazioni, ha scelto Soraia ma per parte del pubblico questa non sarebbe stata una scelta sentita, fatta col cuore: ”Scelta di ripiego, in realtà voleva Aurora”,”A lui piaceva solo Aurora, per cui entrambe sarebbero state un ripiego”, dicono alcuni.

E ancora, rimanendo sempre sulla polemica nata subito dopo la scelta di Luca Salatino: “Che pagliaccio, ha giocato bene con Lilli. Sono davvero sotto choc”, “Meglio così per Lilli, si è scansata un fosso ma non ci sono parole per il comportamento che lui ha avuto nei suoi confronti”, hanno scritto altri puntando il dito contro il tronista.

“Ora sei soddisfatto?”. UeD, Maria De Filippi contro Luca Salatino