Luca Daffrè contro Marialaura De Vitis. All’Isola dei Famosi ormai è in atto il countdown per la finalissima di lunedì 27 giugno e tra i naufraghi è sempre più guerra aperta. Negli ultimi giorni l’attenzione è stata catturata da alcuni avvenimenti piuttosto importanti. A cominciare dall’uscita di scena di Edoardo Tavassi, costretto al ritiro da un brutto infortunio al ginocchio. La sorella Guendalina ha spiegato quali sono le condizioni dell’ex naufrago.

Con l’addio di Edoardo l’Isola ha perso uno dei suoi maggiori protagonisti. Dato tra i favoriti Edoardo stava facendo parlare anche per quell’avvicinamento a Estefania Bernal, sempre più attratta da lui. Con una Mercedesz sempre più innervosita da questa evoluzione del loro rapporto. Ma naturalmente sull’Isola ci sono anche altre dinamiche. Come quella che ha portato ad un duro scontro tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis.





Luca Daffrè bacia Marialaura De Vitis ma poi si pente

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi quando Ilary Blasi ha chiesto a Luca Daffrè di baciare la sua preferita tra Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis ha scelto quest’ultima. Successivamente, però, confidandosi proprio con la soubrette le ha confessato di aver sbagliato. E questo non solo perché a vincere la prova ricompensa è stata Carmen, che ha diviso la vincita con Nicolas, ha anche per altro.

Luca Daffrè, parlando con Carmen Di Pietro di Marialaura De Vitis, ha rivelato: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. Dal canto suo Carmen gli ha dato pienamente ragione: “Guarda che lei è una grande para**la, peggio di me eh”. D’altra parte già quando Maria Laura si era avvicinata al figlio tra le due era sorto un attrito.

Dopo la confidenza Luca Daffrè e Carmen di Pietro sono andati a parlare con Marialaura De Vitis. Quest’ultima si è difesa così: “Sarebbe stato ipocrita! Luca non siamo nella vita reale, siamo in un gioco. Adesso ci stiamo conoscendo, non posso dire di essere innamorata di Luca!”. Parole che però non sono servite a ricucire lo strappo tra i due naufraghi.

