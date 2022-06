“Si deve operare”. Infortunio Edoardo Tavassi, cosa è successo davvero all’Isola: parla Guendalina

Guendalina Tavassi furiosa per il ritiro di Edoardo. All’Isola dei Famosi tiene banco l’addio forzato di Edoardo Tavassi. Purtroppo la sua avventura è terminata proprio sul più bello, ad una settimana dalla finale del 27 giugno. Edo è stato costretto ad abbandonare l’Honduras per un infortunio. Infortunio piuttosto serio al ginocchio: l’ex naufrago, infatti, si è rotto i legamenti. Con le lacrime agli occhi ha parlato della sua esperienza sull’Isola.

Edoardo Tavassi ha salutato i compagni d’avventura con grande emozione: “Avete visto il vero Edoardo” le sue prime parole. Dopo aver confermato che, una volta tornato in Italia, sicuramente continuerà a frequentare Mercedesz, Edo ha comunicato il suo ritiro a Carmen e Nicolas: “Siete stati la famiglia che non ho avuto” ha rivelato loro. Adesso, però, a parlare è la sorella Guendalina che in un’intervista a FanPage ha spiegato perché si è rifiutata di collegarsi nella puntata di lunedì 20 giugno.





Guendalina Tavassi spiega perché non si è collegata con l’Isola

“Perché ieri sera – le parole di Guendalina Tavassi a FanPage – solo mezz’ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva. Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto”.

“Solo il viaggio Honduras-Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse. Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato. Dall’Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni. Ci sono rimasta male per questo. A questo punto, poteva restare fermo in spiaggia e poi fare la finale”.

Guendalina ha spiegato che il fratello si è rotto i legamenti, ha avuto un versamento e che al ritorno dovrà operarsi. Il giornalista ricorda che l’anno scorso a Paul Gascoigne fu concesso di restare nonostante l’infortunio, non facendolo partecipare alle prove e lasciandolo su una branda: “Appunto, avrebbero potuto fare quello. E invece hanno ritenuto che fosse pericoloso per il ginocchio. Sicuramente sarebbe stato rischioso però un escamotage si poteva trovare. Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale”.

