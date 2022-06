La semifinale dell’Isola dei Famosi di lunedì 20 giugno è stata piena di emozioni. In sei si contenderanno la vittoria finale: si tratta di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Nick Luciani. Tra loro manca il nome più importante e forse anche quello più atteso: Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha dovuto alzare bandiera bianca a una curva dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio.

“Avete visto il vero Edoardo” spiega il naufrago che, con le lacrime agli occhi, si dice soddisfatto per il suo bellissimo percorso. Edoardo saluta calorosamente i suoi compagni d’avventura e lascia il gioco. Prima tra tutti, Mercedesz, con cui si è instaurato un feeling importante. “Quindi in Italia vi frequenterete?” chiede Ilary dallo studio, ed Edoardo non ha dubbi sulla risposta. Dopo di lei, Edoardo comunica il suo ritiro anche a Carmen e Nicolas. “Siete stati la famiglia che non ho avuto” rivela loro.





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi prime parole dopo il ritiro

Durante il daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 si sono ascoltate le prime parole di Edoardo Tavassi dopo il ritiro. Ammette di essere rimasto colpito positivamente dalle reazioni dei suoi compagni d’avventura: “Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me. Adesso si torna dai miei cari, ma un pezzo di cuore rimarrà per sempre qua”, prosegue Edoardo Tavassi.

Intanto, il pubblico è curioso di scoprire cosa accadrà lontano dalle luci dei riflettori tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Quest’ultima, dopo la puntata, si è mostrata ancora da delusa per il fatto che alcuni suoi compagni d’avventura abbiano preso le distanze da lei. Neppure nel corso della puntata di ieri, è riuscita ad avere un chiarimento con loro, in particolare con Marialaura, criticata duramente dal pubblico e non solo.

Intanto, sul profilo Instagram di Edoardo Tavassi, che pian piano dopo tre mesi sta riprendendo in mano i suoi profili social, arriva un post dedicato alla sua amicizia con Nicolas Vaporidis, accompagnato dalla frase con cui ieri ha colpito tutti: “Io e te siamo l’opposto, ora siamo diventati una cosa sola”. Tra loro durante questo periodo è nato un forte legame d’amicizia. Pensavano di finire insieme questo reality, purtroppo non è andata così. Restano comunque i rapporti umani che si sono creati e consolidati in Honduras.

