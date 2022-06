“Non riesce a continuare”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi a un passo dall’addio: “La situazione è grave”

Si conferma una delle edizioni più sfortunate di sempre, questa del 2022, dell’Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi a un passo dall’addio. E pensare che sarebbe solo l’ultimo, in ordine temporale. Prima di lui hanno dovuto lasciare il gioco Roger Balduino e Marco Cucolo. Ma cosa è successo al fratello di Guendalina Tavassi? Tutto capita a poche ore dall’infortunio in cui è incappato nelle scorse ore. A farci sapere che la situazione del concorrente è grave e che le speranze di rivederlo in gioco sono sono bassissime, è il portale The Pipol Tv.

Si allontana sempre di più quindi la finale de L’Isola Dei Famosi per Edoardo Tavassi a un passo dall’addio, che andrà in onda su Canale Cinque lunedì 20 giugno. C’è da dire che il problema al ginocchio con cui sta combattendo Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente avrebbe pochissime chance di poter proseguire il suo viaggio televisivo. Il naufrago non ha ancora effettuato esami e risonanza a causa del gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) al ginocchio dolorante.

Edoardo Tavassi a un passo dall’addio, le condizioni del naufrago

Il portale di news scrive: “Niente da fare. Il problema al ginocchio per Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente – naufrago ancora non ha effettuato esami e risonanza , causa gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) del ginocchio dolorante . Il programma però le sta provando tutte per capire come portare fino alla fine Tavassi”.

Edoardo Tavassi a un passo dall’addio, scrive ancora Pipol tv: “Ci sarebbe anche l’idea di mandare nuovamente in Honduras Guendalina per sostenere il fratello. Ma tra quarantene e viaggi e data fine programma: l’ipotesi sembra esser ‘naufragata’. Al momento l’uscita di uno dei migliori concorrenti di questa edizione è quasi certa. Niente finale dunque per il ragazzone romano che ha strappato sorrisi durante il reality.

Lunedì sera verrà dato il responso in studio”. Nel frattempo però, il super favorito di questa edizione, Nicolas Vaporidis, rientra in gioco. Il giovane attore, dopo essersi sottoposto a una serie di accertamenti medici, è rientrato in gioco nelle scorse ore. Se tutto va per il verso giusto lui dovrebbe riuscire a partecipare alla finale. E secondo tanti, vincerà anche.

