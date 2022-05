Televisione in lutto, l’attore volto di tante serie di successo si è spento nella sua casa

Televisione in lutto, l’attore, veterano attore di teatro, TV e film si è spento a 75 anni. È morto lunedì nella sua casa di Seattle per cause naturali dopo una lunga malattia, ha detto a The Hollywood Reporter il suo agente di lunga data, Mitchell Stubbs. La celebrità planetaria era arrivata a metà degli anni ’90, vent’anni fa infatti venne segnalato per il suo ruolo di chirurgo Donald Anspaugh nel dramma medico della NBC ER. “È stato un attore meraviglioso e un grande amico per molti. Era orgoglioso del suo lavoro cinematografico e televisivo, anche se la sua vita a teatro era il luogo in cui era più felice”, ha detto Stubbs.

John Aylward, l’attore morto lunedì era nato a Seattle il 7 novembre 1946. Si era laureato al programma di formazione per attori presso l’Università di Washington nel 1970 e aveva fondato l’Empty Space Theatre nel 1973. Il suo primo concerto televisivo è stato il telefilm del 1976 The Secret Life of John Chapman. Come detto, un ruolo da protagonista sul piccolo schermo era arrivato grazie a ER. Fino a quel momento, aveva lavorato principalmente nei cinema del Nord America.





John Aylward, l’attore morto dopo una lunga malattia

Era apparso in ruoli teatrali al Kennedy Center con Kentucky Cycle e al Lincoln Center con City of Conversation. Attore di formazione classica, Aylward ha interpretato di tutto, dai ruoli shakespeariani alla farsa nelle opere di Alan Ayckborne e nei drammi di David Mamet, Arthur Miller e Tennessee Williams. I suoi ruoli principali includevano ruoli come Willy Loman in Death of a Salesman, Scrooge in Inspecting Carol.

Il personaggio del titolo in Richard III e Shelley Levine in Glengarry Glen Ross, un ruolo che ha interpretato due volte. Una performance teatrale in Psychopathia Sexualis a Los Angeles nel 1996 ha fatto guadagnare ad Aylward il ruolo in ER in televisione. Ha interpretato Anspaugh, un chirurgo e uno dei principali membri del consiglio ospedaliero del County General, per una dozzina di anni fino alla cancellazione di ER nel 2008.

John Aylward ha anche interpretato l’ex presidente del DNC Barry Goodwin in The West Wing e il suo curriculum televisivo includeva American Horror Story, Mad Men, Major Crimes, Impastor e Scorpion. Più recentemente, ha interpretato Padre Edward Devine nel film drammatico sportivo del 2020 The Way Back.

