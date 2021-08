Da pochissimo il pubblico ha dovuto dire addio ad una delle soap più belle e appassionanti dell’ultimo decennio. Ebbene, la bellissima attrice che troneggia qui in foto, in primissimo piano, ha interpretato un personaggio che si è rivelato ‘inaspettato’. Niente paura se non l’avete ancora riconosciuta, adesso ci pensiamo noi.

Lineamenti angelici e bellezza da restare in apnea, ha vestito egregiamente il proprio ruolo, manifestando un talento davvero spiccato per la parte. Chi l’ha riconosciuta in questo spettacolare scatto social?! Quello che vi mostriamo è uno scatto social, pubblicato sul suo profilo Instagram. Altro indizio: anche lei ha fatto parte della telenovela, ma è entrata solo in seguito.

Cominciamo con l’identificare la telenovela. La soap opera in questione è Il Segreto, serie tv spagnola che per circa otto anni è andata in onda in Italia. Dodici stagioni tutte incredibilmente ricche di sorprese e di inaspettati colpi di scena, che hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi italiani. Ad ogni mandata, i nuovi personaggi sono stati tantissimi.





Ebbene la bellissima donna della foto è colei che ha interpretato Antolina, ruolo messo in scena dalla stupenda attrice Maria Lima. L’avreste mai riconosciuta? Dalla sua ha una bellezza da togliere il fiato, non c’è che dire, e nella foto social la vediamo fuori dal set, nella vita di tutti i giorni.

Il personaggio di Antolina ha messo in pericolo la vita di Elsa, perché innamorata di Isaac. Insomma un ruolo controverso che non ha permesso di staccare gli occhi dallo schermo a tutti gli appassionati de Il Segreto. Maria Lima, bella da impazzire ed emotiva: “Quello di Antolina è il mio primo ruolo in televisione. Il ritmo intenso delle riprese all’inizio mi spaventava, temevo di non essere all’altezza! […] Sul set de Il Segreto ho pianto tutti i giorni per mesi”.